La Talpa torna in tv/ Maria De Filippi pronta a scommettere su Silvia Toffanin

Maria De Filippi produce La talpa: le anticipazioni tv del nuovo progetto tv in collaborazione con Silvia Toffanin

La regina di ascolti tv, Maria De Filippi, diventa produttrice de La talpa e ne consegna la conduzione all’amica e padrona di casa Mediaset, Silvia Toffanin. Il presidente di Mediaset e dolce metà di Silvia Toffanin, Piersilvio Berlusconi, ha fortemente voluto il ritorno in tv de La talpa, uno dei reality più amati dai telespettatori, e ora si punta alla collaborazione tra le due regine di Canale 5 per la quarta e nuova edizione del format tanto atteso.

Maria De Filippi "Maurizio Costanzo? Mi arrabbio spesso con lui ma.."/ L'amore per il figlio Gabriele

La Talpa, così come emerge tra le altre anticipazioni tv riprese tra le pagine del nuovo numero di Di più tv, rappresenterà un nuovo ed importante debutto nel piccolo schermo sia per Silvia Toffanin che per Maria De Filippi: la prima potrebbe rivelarsi per la prima volta timoniera di un reality show e la seconda per la prima volta si vedrebbe vestire i panni di produttrice di un reality show, per i vertici di casa Mediaset. La fonte delle anticipazioni tv del momento su La talpa, inoltre, fa sapere che non si escluderebbe una collaborazione intestina nel cast del reality, tra Maria De Filippi e due celebri volti tv maschili molto vicini alla consorte di Maurizio Costanzo: si tratta dell’opinionista storico di Uomini e donne (prodotto e condotto da Maria), Gianni Sperti, e Filippo Bisciglia, conduttore tv rimasto orfano della conduzione di Temptation island (prodotto da Maria De Filippi ed estromesso dai palinsesti tv 2022).

Ilary Blasi vorrebbe "trasferirsi a Milano"/ L'indiscrezione su Silvia Toffanin

Quando è prevista la messa in onda de La talpa sulle reti Mediaset

Ma cosa trapela circa la messa in onda del reality in arrivo sulle reti Mediaset? A quanto pare, la messa in onda de La talpa 2023 potrebbe avviarsi nel corso della primavera 2023 e avvenire in concomitanza con la trasmissione dell’attesa diciassettesima edizione de L’isola dei famosi. Il reality honduregno, a quanto pare, vedrebbe confermata alla conduzione l’amica storica di Silvia Toffanin, Ilary Blasi.

