La Talpa tornerà in tv?/ L’autore Marco Salvati: “Un programma maledetto…”

Che fine ha fatto “La Talpa”?

Negli ultimi anni è stato più volte annunciato il ritorno de “La Talpa”. Nei palinsesti Mediaset 2022 il ritorno del reality, a tredici anni di distanza dall’ultima volta, era stato annunciato per la primavera. Ma poi si è arrivati a un nulla di fatto. Marco Salvati, storico autore del programma che ha scritto le tre edizioni andate in onda nel 2004, nel 2005 e nel 2008, ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog in cui ha svelato alcuni retroscena:

“La rete ha deciso di ricomprare i diritti e io stesso sono stato chiamato. Non so che fine abbia fatto, sapevo che il compito era stato affidato alla Fascino. Mi spiace, è un programma maledetto che ha una fanbase fortissima ancora oggi”. L’autore ha poi precisato che i diritti del programma sono stati comparati da Mediaset che lo ha chiamato per “mettere giù delle idee per svecchiare il format. Siamo ancora a una fase embrionale del progetto”.

Marco Salvati e il successo de “La Talpa”

Marco Salvati, autore televisivo anche per i programmi Avanti un altro e Ciao Darwin di Paolo Bonolis, ha ricordato il grande successo de “La talpa”: “È un reality che considero molto mio. Sono il principale artefice della rivoluzione del format, sia nella versione di Rai2 che nelle due edizioni di Italia1. Fu un successo enorme, superavamo Canale5. Dava molto fastidio, ci accusarono di essere troppo hard, ma successivamente tanti programmi ci avrebbero superato a destra. Se uno rivedesse la prima puntata sentirebbe le mie urla in diretta. Credo di aver detto qualsiasi cosa”, ha detto a TvBlog. La prima edizione del reality show è stata condotta da Amanda Lear solo per la prima puntata, sostituita poi da Paola Perego. Sul repentino cambio di conduttrice, Salvati ha detto: “La Lear ci venne consigliata da Antonio Marano. La definirono la figura ideale. In realtà La Talpa era un programma difficile, pieno di regole, ci voleva una cura maniacale che Amanda non avrebbe mai potuto avere. La colpa non fu sua, semplicemente quello show non era nelle sue corde”.

