La Tana degli Artisti, Alessandro Borghese 4 ristoranti/ Terracina, menù creativo

Interessante è la storia de La Tana degli Artisti uno dei locali protagonisti della trasmissione di Sky Uno Alessandro Borghese 4 ristoranti. Questo si proporrà tra i partecipanti alla gara che mette in palio ogni settimana un bonus di 5mila euro da utilizzare l’attività. Alla guida di questo ristorante che sorge a Terracina ci sono Mario e Rossella che sono dei veri e propri artisti della cucina. La donna è lo chef, presente ed estrosa e con un carattere molto aperto. Il marito invece è il titolare e gestisce anche la sala. Questo magnifico locale è stato aperto nel 2009 con l’obiettivo di creare un posto che sia accogliente e faccia sentire l’odore di casa.

La Tana degli Artisti, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Ma cosa si mangia a La Tana degli Artisti? Il locale tra i protagonisti di Alessandro Borghese 4 Ristoranti si propone non solo con la voglia di stupire per l’ambiente ma anche per il menù che sarà tra i parametri di giudizio insieme al servizio e al conto. Nato su un vecchio porto romano all’interno presenta mura con pietre a vista e un pavimento che risale addirittura al 324 a.C. In cucina si muove Rossella, moglie del titolare, che alterna estro e creatività per regalare dei piatti che non solo siano deliziosi, ma che siano anche pronti a dare una scossa moderna dal punto dell’impatto visivo. Non per niente ci troviamo di fronte a quello che è un covo di artisti con tutti i pro e nessun contro.

