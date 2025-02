La (quasi) new entry sul palco dell’Ariston Bresh – nome d’arte di Andrea Emanuele Brasi – al Festival di Sanremo 2025 ha scelto di presentare il suo inedito testo ‘La tana del granchio‘ che proprio questa sera competerà per accaparrasi la primissima posizione della classifica che fino ad ora abbiamo potuto conoscere solamente in modo randomizzato senza sapere chi sia l’effettivo favorito: come anticipavamo già prima, per Bresh quella di Sanremo 2025 sarà la prima edizione alla quale partecipa in qualità di concorrente; mentre solamente lo scorso anno era comparso sia nel corso della terza serata dalla nave Costa Smeralda – interpretando la sua ‘Guasto d’amore’ – e nella serata cover come ospite di Emma eseguendo un medley di pazzi di Tiziano Ferro.

Video Bresh quasi caduto a Sanremo 2025/ Rischia scivolata dalle scale, il web "Dopo il Festival c'è Lourdes"

Raccontando a Tv Sorrisi e Canzoni la genesi e il significato del suo testo completo ‘La tana del granchio‘, Bresh ha preferito non sbilanciarsi troppo spiegando che racconta la storia di Andrea che si trova “nell’occhio del ciclone” a causa di alcuni “situazioni critiche e determinanti per il suo futuro” che lo spingeranno a chiudersi in quel posto “intimo che ognuno interpreta a modo proprio” e che in questo caso diventa la tana – appunto – di un granchio.

Elisa Maino, chi è la fidanzata di Bresh/ A Sanremo 2025 il terzo anniversario tra l'influencer e il cantante

TESTO COMPLETO ‘LA TANA DEL GRANCHIO’ DI BRESH AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

In attesa della finalissima del Festival di Sanremo 2025, vi lasciamo nelle prossime righe il testo completo della canzone ‘La tana del granchio‘ che questa sera Bresh canterà per la terza volta sul seguitissimo palco dell’Ariston: