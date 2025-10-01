La tempesta perfetta è un film catastrofico ispirato alla vera storia dell'Uragano Grace e del perchereccio Andrea Gail. Regia di Wolfgang Petersen

La tempesta perfetta, film su Italia 1 diretto da Wofgang Petersen

La tempesta perfetta è un film prodotto negli USA drammatico, thriller e di avventura, del 2000 e che andrà in onda mercoledì 1 ottobre, in seconda serata, su Italia 1 alle ore 23:35.

Il film, che è stato girato nel Massachusetts, nella località di Dedham, è stato distribuito dalla Warner Bros ed è stato diretto dal regista e co-produttore Wolfgang Petersen: tra gli altri suoi film di successo spiccano La Storia Infinita, Air Force One con Harrison Ford, U-Boat 96, Troy e Nel centro del mirino.

Il cast diretto da Petersen è composto da George Clooney nel ruolo di Billy, Diane Lane è Chris, Mark Wahlberg è Bobby. Completano il cast Mary Elizabeth Mastrantonio, William Fichtner, John C. Reilly e Michael Ironside.

James Horner, premio Oscar per la colonna sonora del film di James Cameron Titanic, ha firmato le musiche. Morto in un incidente aereo nel 2013, gli è stato dedicato un film dal titolo The world of James Horner- Hollywood in Vienna 2013.

La trama del film La tempesta perfetta, un comandante che si vota all’eroismo: ci riuscirà?

Ne La tempesta perfetta siamo a Gloucester, in Massachusetts, uno dei porti più importanti dell’Atlantico: da qui, nell’ottobre dell’anno 1991, salpa l’Andrea Gail, un peschereccio comandato dall’esperto Billy Tyne e con a bordo Bobby, in cerca di denaro per rifarsi una vita con la sua ragazza, il giamaicano Alfred, Dale, Bugsy e infine Sully.

Billy decide di portare la sua imbarcazione oltre le più rodate rotte del New England, raggiungendo l’area di Flemish Cap, famosa per le sue acque ricche di pesci spada: l’entusiasmo a bordo dell’Andrea Gail viene interrotto dalle notizie di una tempesta minacciosa che si sta formando nella zona. L’uragano Grace sta infatti per incontrare correnti calde, col rischio di creare la tempesta perfetta.

Il comandante Tyne si ritroverà così davanti a un dilemma: tornare a Gloucester per mettere in salvo il pescato oppure affrontrare la tempesta. Il desiderio di regalare a sè stesso e ai suoi compagni un guadagno insperato, porta Billy a sfidare la sorte, nonostante il peggioramento delle condizioni del mare.

Un’onda colossale finirà per abbattersi sull’Andrea Gail, decidendo le sorti di tutto l’equipaggio.