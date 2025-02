La tempesta perfetta, film su Italia 1 con George Clooney

La tempesta perfetta è il film d’avventura del 2000 che Italia 1 manda in onda nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, alle ore 14:30. La pellicola è distribuita da Warner Bros. – Dvd Warner Bros e prodotta da Baltimore Spring Creek Productions, Radiant Productions, Warner Bros. Pictures.

La regia è di Wolfgang Petersen, il cui inizio di carriera dietro la macchina da presa avviene nel 1973 con One of Us Two. A livello internazionale si fa conoscere con The Consequence e nel 1984 dirige il cult La storia infinita, mentre i suoi ultimi lavori sono gli epici Poseidon e Troy. Il cast si completa con la partecipazione di Mark Wahlberg, William Fichtner e Karen Allen.

Il protagonista del film La tempesta perfetta è la star George Clooney che, prima di intraprendere la carriera di attore, proverà quella da giocatore di baseball, per poi recarsi a Hollywood.

Dopo aver fatto alcune apparizioni in spot pubblicitari, firma un contratto con la Warner Bros e nel 1994 conquista la fama interpretando il dottor Ross in E.R. Medici in prima linea. Nel 2006 riceve l’Oscar per Syriana e nel 2017 ottiene il Premio Cèsar onorario. I suoi ultimi film come attore includono Wolfs – Lupi Solitari ed Erano ragazzi in barca.

La trama del film La tempesta perfetta: una storia vera accaduta con l’uragano Grace

La tempesta perfetta narra la triste fine del peschereccio Andrea Gail e del suo equipaggio. Siamo nel 1991 a Gloucester: Billy Tyne, capitano del peschereccio Andrea Gail, raduna il suo team per partire in mare con la speranza di ottenere una pescata abbondante che possa risanare le finanze delle uscite precedenti, che non hanno nemmeno coperto i costi.

Dopo qualche giorno trascorso in mare, l’equipaggio, esausto e deluso per non aver catturato nulla, chiede al capitano di tornare a casa, ma Tyne è restio a rinunciare e decide di oltrepassare i confini stabiliti. Per questa ragione, suggerisce ai suoi uomini di dirigersi verso Flemish Cap, dove le probabilità di imbattersi in banchi di pesce spada sono elevate.

Una volta arrivati, la pesca si rivela proficua, superando le aspettative del comandante, ma la gioia dura poco, poiché dietro il peschereccio si sta abbattendo un’imponente tempesta che si dirige verso di loro. Quello che si presenterà presto ai loro occhi sarà qualcosa di devastante: l’uragano Grace si sta scontrando con altre due correnti di alta pressione, generando una terribile tempesta. La furia del mare metterà alla prova l’intero equipaggio, che si adopererà per rimanere a galla, ma il mare non offrirà scampo.