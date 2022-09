LA TEMPESTA PERFETTA/ Michael Ironside nel film in seconda serata su Italia 1

La tempesta perfetta, Michael Ironside tra i protagonisti

Tra i principali protagonisti della pellicola “La tempesta perfetta” c’è l’attore e doppiatore canadese Michael Ironside il cui vero nome all’anagrafe è Frederick Reginald Ironside nato a Toronto il 12 febbraio del 1950. Uno straordinario interprete il cui esordio sul grande schermo al minuto del 1977 con il regista Richard Benner per il film Outrages. Tra le pellicole più importanti a cui ha partecipato fino a questo momento ricordiamo Il gioco del potere, Scanners, Best Revenge, Il gioco del falco, Jo Jo Dancer Your Life Is Calling, Alterazione genetica, Atto di forza, McBain, Il cannibale metropolitano, Il maggiore Payne, Karate Kid 4, Desert Blue, Codice Omega, L’uomo senza sonno, Deepwater, Terminator Salvation e Io sono nessuno.

La tempesta perfetta, il film in seconda serata su Italia 1 diretto da Wolfgang Petersen

La programmazione di Italia 1 per la seconda serata di oggi, venerdì 23 settembre, alle ore 23:50 prevede la messa in onda del film “La tempesta perfetta”. La pellicola è stata realizzata nel 2000 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Warner Bros Pictures con soggetto tratto dal romanzo di Sebastian Junger. La regia è stata fermata da Wolfgang Petersen come sceneggiatura rivista è adattata da William Wittliff, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a John Sale, le musiche sono di James Horner m costumi di scena sono stati realizzati da Eric Edell Phillips. Nel cast figurano George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, Mary Elizabeth Mastrantonio, John C. Reilly, William Fichtner, e Michael Ironside.

La tempesta perfetta, la trama del film

Ecco la trama del film “La tempesta perfetta” con George Clooney. In una piccola cittadina dello stato del Massachusetts nel mese di ottobre del 1991 Billy, comandante di un peschereccio, dopo una serie di uscite in mare poco redditizie, decide di sfruttare disperatamente l’ultima opportunità stagionale. Passano i giorni ma la fortuna è davvero poca e soprattutto i componenti del suo equipaggio incominciano a manifestare malumore e vorrebbero tornare a terra. Lui però continua a ostinarsi e decide di fare un tentativo a dir poco drammatico perché si spinge ben oltre le normali rotte di pesca che si trovano nella zona della New England arrivando a sfiorare Flemish Cap, famosa perché ci sono tantissime risorse ittiche, tra cui il pesce spada.

La manovra del capitano viene premiata perché riescono a fare un ottimo carico di pesce spada ma proprio quando stanno per rientrare verso le proprie zone, vengono colti di sorpresa da una tempesta che sta montando proprio alle loro spalle. Si tratta di un uragano di nome Grace che peraltro sta per incontrarsi con due aree di bassa pressione che per caratteristiche stanno per formare la cosiddetta tempesta perfetta. Come se non bastasse questo a bordo del peschereccio si rompe la macchina utile per ottenere ghiaccio e quindi il pesce non può essere conservato fino all’arrivo a terra. L’unica opzione è di rientrare verso Gloucester ma sarà necessario sfidare la tempesta. Il comandante tenta il tutto per tutto, ma porterà alla morte tutti i componenti dell’equipaggio.











