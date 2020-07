La tempesta perfetta, Vasco Rossi/ Diretta, scaletta e ospiti: torna il concerto Modena Park

LA TEMPESTA PERFETTA, TORNA IL CONCERTO DEL MODENA PARK DI VASCO ROSSI

La tempesta perfetta, in onda su Raiuno, alle 20.30 di oggi, mercoledì 1° luglio, è il grande evento che, tre anni dopo quel 1° luglio 2017, racconta in modo inedito le emozioni vissute da Vasco Rossi a Modena Park. Quel giorno, nell’anno della paura degli attentati terroristici dopo quanto avvenuto a Manchester durante il concerto di Ariana Grande, a Modena Park, da ogni parte d’Italia, si radunarono 225mila persone che regalarono a Vasco la più grande emozione della sua carriera. “Un’onda umana”: così ha definito Vasco la marea di gente che, sin dalle prime ore del mattino, invase la zona del concerto che Vasco ha scelto di chiamare “Modena Park” perchè quando ha scritto la canzone “Colpa d’Alfredo” con cui ha dato il via alla sua grande festa, Modena, per lui, era come un luna park. Per rivivere il grande evento di Modena Park, nella piazza principale di Zocca è stato allestito un maxi schermo con 200 posti che sono stati prenotati nei giorni precedenti nel pieno rispetto delle norme per il coronavirus.

GLI OSPITI DELL’EVENTO LA TEMPESTA PERFETTA

La tempesta perfetta non sarà un semplice racconto di quanto accaduto tre anni fa, ma sarà un evento inedito che, attraverso filmati, i video dei backstage e gli aneddoti, racconterà le grandi emozioni di Vasco: dal suo arrivo in elicottero a quello dei fans. A fare da collante all’incredibile materiale visivo e musicale sarà un’intervista ad hoc che è stata realizzata con Vasco Rossi che ripercorrerà tutte le emozioni vissute in quei giorni indimenticabili fino ai giorni nostri con uno sguardo anche sull’attuale situazione che lo ha costretto a rimandare al 2021 il suo ritorno live. Oltre alla presenza di Gaetano Curreri e Maurizio Solieri che, quella sera, salirono sul palco con Vasco, tanti personaggi famosi racconteranno cosa significa Vasco per loro e quale importanza ha avuto la sua musica nelle loro vite. Ci sarà così la testimonianza di Anna Foglietta, Vinicio Marchioni, Elena Sofia Ricci, Luca Zingaretti e Francesco Montanari.

LA SCALETTA DEL MODANA PARK

La scaletta del Modena Park fu studiata da Vasco e dai suoi musicisti nei minimi particolari. I brani dovevano raccontare i 40 anni di storia di Vasco, dagli esordi fino agli ultimi anni che lo hanno reso il re degli stadi e del rock italiano. Una scaletta che è stata aperta da uno dei brani più amati dai suoi fans come Colpa D’Alfredo che, nel testo, fa proprio riferimento a Modena, città che ha accolto il popolo di Vasco. Ecco la scaletta completa:

Introduzione dal poema sinfonico Così parlò Zarathustra di Richard Strauss

Colpa d’Alfredo

Alibi

Blasco Rossi

Bollicine

Ogni volta

Anima fragile (con Gaetano Curreri al pianoforte; contro con Jenny, Silvia, La nostra relazione)

Splendida giornata

Ieri ho sgozzato mio figlio

Medley Rock: Delusa, T’immagini, Mi piaci perché, Gioca con me, Stasera!, Sono ancora in coma, Rock’n’roll Show

Ultimo domicilio conosciuto (con Maurizio Solieri)

Vivere una favola

Non mi va

Cosa vuoi da me

Siamo soli

Come nelle favole

Vivere

Sono innocente ma…

Rewind

Liberi liberi

Interludio 2017 (con Andrea Braido)

Medley Acustico: Ed il tempo crea eroi, Una canzone per te, L’una per te, Ridere di te, Va bene, va bene così

Senza parole

…stupendo

Gli spari sopra

Sballi ravvicinati del terzo tipo

C’è chi dice no

Un mondo migliore

I soliti

Sally

Un senso

Siamo solo noi (Presentazione della band a cura di Diego Spagnoli)

Vita spericolata

Canzone (con dedica a Massimo Riva)

Albachiara (con Andrea Braido, Gaetano Curreri e Maurizio Solieri) e spettacolo pirotecnico

Sottofondo di chiusura: Die for metal dei Manowar.



