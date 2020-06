La tempesta perfetta/ Video, su Rete 4 il film con George Clooney (24 giugno)

La tempesta perfetta andràin onda su Rete 4 il 24 giugno in prima serata alle ore 21:25 e rappresenta la trasposizione sullo schermo di una storia realmente accaduta. Il film, diretto da Wolfgang Petersen è uscito nei cinema nel 2000 e vanta nel suo cast alcuni nomi di grande importanza come George Clooney, Diane Lane e Mark Wahlberg. Tra gli altri attori si trovano inoltre John Hawkes, Michael Ironside, William Fichtner, John C. Reilly e Mary Elizabeth Mastrantonio. Le vicende del peschereccio Andrea Gail sono descritte e narrate nel libro che da il titolo originale al film, The Perfect Storm, pubblicato nel 1997 da Sebastian Junger.

La tempesta perfetta, la trama

Ne La tempesta perfetta ci troviamo a Gloucester, in Massachusetts e la storia è ambientata nell’ottobre del 1991 quando il capitano Billy Tyne, al tempo capitano del peschereccio Andrea Gail, si ritrova a dover puntare tutto sulla sua ultima uscita stagionale per recuperare dallo scarso pescato delle precedenti. Inizialmente la fortuna continua a voltargli le spalle poiché il pesce continua a scarseggiare ed è per questo che l’equipaggio vorrebbe tornare a casa, complici anche alcuni incidenti, ma Tyne non vuole arrendersi. Proprio per questo motivo decide di allontanarsi dalle normali rotte di pesca e andare verso il Flemish Cap, una zona famosa per essere ricca di pesce spada. Qua il vento cambia e il peschereccio inizia a caricare grande quantità di pesce anche se qualcosa di terribile sta per scatenarsi alle loro spalle.

Una tempesta di grandi proporzioni sta nascendo molto velocemente, con l’uragano Grace che in collisione con due aree di bassa pressione crea un evento raro e terrificante: la tempesta perfetta. Tyne si ritrova allora a dover compiere una scelta, perdere il pescato e probabilmente il lavoro o tentare comunque di trasportarlo a casa e sfidare la tempesta. Il mare diventa una vera trappola mortale e con la testardaggine di Tyne nulla è sicuro, riuscirà l’equipaggio a tornare sano e salvo?

