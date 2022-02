La tentazione del Signor Smith/ Su Rete 4 il film di Blake Edwards

La tentazione del Signor Smith, film di Rete 4 diretto da Blake Edwards

La tentazione del Signor Smith va in onda oggi, mercoledì 16 febbraio, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4. Ci troviamo di fronte a una commedia brillante prodotta negli Stati Uniti nel 1959 e diretto oltre che sceneggiato dal celebre Blake Edwards.

La fotografia è curata dall’eccelso Arthur E.Arling con montaggio di Milton Carruth. Le musiche invece sono perfettamente performate da Frank Skinner e Henry Mancini. Nel cast del film troviamo grandi attori come Debbie Reynolds, Curd Juergens, John Saxon, Alexis Smith, Mary Astor, Estelle Winwood, Troy Donahue, Hayden Rorke, Gloria Holden e molti altri ancora.

La tentazione del Signor Smith, la trama del film: una ragazza di umili origini

La tentazione del Signor Smith si incentra sulla vita di una ragazza di nome Janet, caratterizzata da umili origini ma ricca di acume e intelligenza. Un giorno incontra un celebre attore ormai ritiratosi dalle scene di nome Preston. L’artista ormai vive nella sua località privata nel Connecticut, in una fattoria di sua proprietà caratterizzata dalla tranquillità e quiete. L’incontro tra i due porta la giovane ad innamorarsi senza freni, rischiando di perdere la percezione della realtà e di cosa le potesse riservare quell’amore improvviso. Ciò che ha fatto breccia nel cuore della donna sono stati principalmente i modi estremamente gentili di Preston, galante e dolce allo stesso tempo.

Nonostante la concreta possibilità che l’amore potesse sbocciare, un evento inaspettato complica decisamente le cose. Infatti, il vicino di casa dell’attore di nome Bill decide di dichiarare il suo amore per Janet, mettendosi di fatto in mezzo si due innamorati. Da questa scaturiscono una serie di vicissitudini anche divertenti che mettono a dura prova la tenacia della giovane e l’amore per Preston.



