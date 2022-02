La tentazione del signor Smith/ Su Rete 4 il film di Blake Edwards

La tentazione del signor Smith va in onda su Rete 4 che nel pomeriggio del 2 febbraio 2022, alle ore 17,00. Si tratta di una classica commedia brillante e divertente come lo era il cinema alla fine degli anni ’50, in questo caso la produzione fece uscire questo soggetto di Frederick Hugh Herbert nel 1959. Di sicuro è un brillante lungometraggio diretto dalla coppia composta da Blake Edwards alla regia e Henry Mancini alle musiche. Inutile sottolineare che assieme hanno reso celebre ‘La pantera rosa’, ma Mancini merita la citazione per diverse musiche che hanno “illuminato” le scene di tanti film di successo come Moon River in ‘Colazione da Tiffany’, o la colonna sonora di ‘Hatari!’ con John Wayne ed Elsa Martinelli.

La tentazione del signor Smith, la trama del film

Leggiamo la trama de La tentazione del signor Smith. Preston è un vecchio attore della Hollywood in bianco e nero il quale, stanco del cinema, dei suoi ritmi frenetici, delle imposizioni imposte dallo star business decide di ritirarsi nel Connecticut dopo avere acquistato un appezzamento di terreno con al centro una casa colonica.

La vita tranquilla dell’uomo verrà però turbata dalla bella Janet, campagnola e arguta, dolce e intelligente che s’invaghisce di Preston, del suo modo di fare quasi nobile, che lei ama definire europeo, dolce e amabile, ma un terzo incomodo, un vicino di casa, s’invaghisce della ragazza a farà di tutto per conquistarla. Preston stesso la sprona a farsi una vita tranquilla, con un brav’uomo di campagna che la ami semplicemente, ma a lei piacciono tanto i modi eleganti dell’ex attore.

