Che cos'è la teoria del Cavaliere Nero? Filippo Magnini scatenato a Ballando con le Stelle, mostra in pista da ballo una mentalità vincente
La teoria del Cavaliere Nero aleggia su Ballando con le Stelle 2025. Ma che cos’è esattamente? Ce lo spiega Filippo Magnini “interpretandola” nella sua performance in pista da ballo, dove incanta con un jive devastante. E’ frutto di una mentalità vincente, di un “eroe” che raccoglie la sfida e si esprime con una mentalità coraggiosa e, appunto, eroica. La teoria del cavaliere nero si riferisce a diversi concetti, ma in generale il significato richiama un’idea di sfida, di pericolo o mistero.
E Filippo Magnini nella sua performance mostra tutta la sua determinazione da sportivo, la “passione eroica” che ci riporta proprio alla teoria del Cavaliere Nero, che ha citato poco prima di sprigionare tutta la sua energia in pista da ballo. Ottimo lavoro, Filippo…