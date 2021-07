La Terra degli Apaches/ Su Rete 4 il film con Anne Bancroft (oggi, 18 luglio)

La Terra degli Apaches è un film di genere western del 1956 che andrà in onda su Rete 4 oggi, 18 luglio 2021, a partire dalle ore 17. Una pellicola statunitense diretta dal regista Jesse Hibbs. Il cast comprende gli attori Anne Bancroft, Audie Murphy, Pat Crowlwy, Charles Drake.

La storia si ispira a un fatto realmente accaduto, infatti, narra le vicende di John Clum, un agente indiano che ebbe l’onere di operare nel 1870 per la riserva indiana di San Carlo Apaches. Sicuramente l’orario e la rete propongono uno spazio interessante a un pubblico piuttosto targettizzato. Quello che si accomoderà davanti alla tv dopo pranzo per seguire la rete in rosa di Rete 4 rimane affascinato dai tempi che furono e potrebbe apprezzare non poco questo prodotto.

La Terra degli Apaches, la trama

Diamo uno sguardo alla trama de La Terra degli Apaches. Nel 1874 il rappresentante del governo John Clum viene trasferito a San Carlos in Arizona per affrontare e gestire una delicata situazione. Egli, infatti, viene inviato appositamente in quel posto, per cercare di stabilire un nuovo rapporto di pace con gli indiani locali: gli Apaches. La speranza era quella di trovare un modo pacifico basato sul rispetto e l’autonomia locale, piuttosto che sull’intervento militare. Tutto ciò comporta serie difficoltà, infatti, l’agente si ritrova ad affrontare le diffidenze e i sospetti di tutta la popolazione bianca, dell’esercito e anche degli indiani. Nell’impresa Clum è aiutato dal suo fidato amico irlandese Tom e inoltre riesce anche a far innamorare di sè una giovane vedova indiana.

