La terra degli Apaches/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy

La terra degli Apaches, film di Rete 4 diretto da Jesse Hibbs

La terra degli Apaches andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, sabato 24 luglio, a partire dalle ore 17.00. Si tratta di un film western del 1956 diretto da Jesse Hibbs (La mano vendicatrice, All’inferno e ritorno, Il sentiero della rapina) ed interpretato da Audie Murphy, Anne Bancroft, Charles Drake e Pat Crowley.

Inga Lindstrom: Una blogger in cucina/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Il film narra la storia dell’agente indiano John Philip Clum e la sceneggiatura è tratta dalla sua biografia, scritta dal figlio Woodworth Clum. Il film racconta la vicenda di John Clum, così come viene narrata nella biografia Apache Agent, scritta dal figlio Woodworth Clum. Quest’ultimo ha anche partecipato alla stesura del soggetto del film.

Separati ma non troppo/ Su Rai 3 il film con Gilles Lellouche

Il vero John Clum fu un personaggio importante ai suoi tempi. Contribuì alla sconfitta di Geronimo e alla creazione di una forma di autogoverno della riserva indiana che ebbe così tanto successo da essere imitata da diverse riserve vicine. Fu anche sindaco di Tombstone e nel 1880 fondò il giornale The Tombstone Epitaph, attivo ancora oggi a oltre 140 anni di distanza. Il personaggio di Clum, più o meno romanzato, appare anche in numerosi altri film western. La terra degli Apache verrà trasmesso da Rete 4 nel pomeriggio del 24 luglio,alle ore 17.00.

La terra degli Apaches, la trama del film

In La terra degli Apaches John Clum (Audie Murphy) è il nuovo agente indiano che viene inviato in Arizona per trattare con gli indiani Apache. Il suo compito è particolarmente delicato, perchè invece di utilizzare la forza intende improntare al rispetto il suo rapporto con gli indiani.

La Principessa Sissi/ Su Rai 1 il film con Romy Schneider

Questo gli rende nemici l’esercito e i coloni locali, menter gli Apache continuano a non fidarsi di lui. Isolato, Clum riesce a mettere insieme, grazie all’amico Tom Sweeney (Charles Drake) a mettere insieme un piccolo drappello di agenti di polizia indiani con il compito di vigilare sulla riserva. A Clum viene affidata Tianay (Anne Bancroft), una vedova indiana che gli farà da governante.

Quest’ultima però si innamora di Clum e vorrebbe sposarlo. Clum però ha già una promessa sposa, Mary Dennis (Pat Crowley), che ben presto si trasferisce da lui. Nel frattempo la situazione nella riserva si complica: Geronimo sta raccogliendo un ampio seguito e vorrebbe organizzare una rivolta armata. Quando anche il figlio di Tianay scappa per unirsi ai ribelli, Clum è costretto ad intervenire per recuperare il piccolo fuggiasco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA