La Thuile/ Scelta come sede dei Campionati Italiani di sci alpino Aspiranti e Assoluti

Dopo essere stata scelta come luogo di allenamento per molte squadre nazionali, sia maschili che femminili, prima dei mondiali di Courchevel-Meribel (Italia, ma anche Canada, Slovenia, Germania, Polonia, Australia), dal 13 al 18 marzo si sfideranno sulle nevi del comprensorio transfrontaliero i migliori giovani dai 16 ai 18 anni, che ambiscono ad entrare nel mondo dei professionisti.

Le finali del Campionato Italiano Aspiranti determineranno infatti il campione italiano di ciascuna specialità per questa categoria (Discesa LIbera, Super G, Combinata Alpina, Slalom Gigante e Slalom Speciale).

Queste stesse specialità saranno terreno di competizione anche durante i Campionati Italiani Assoluti, dal 21 al 25 marzo, che vedranno tra i protagonisti nomi eccellenti dello sci italiano, molti dei quali corrono anche in Coppa del Mondo, tra i quali emergerà quindi il campione italiano assoluto di ciascuna tipologia di gara.

“La Thuile, ancora una volta, sarà teatro di gare di elevatissimo livello. La scelta di svolgere le competizioni nel nostro comprensorio, dimostra che la nostra località dispone non solo di piste di altissimo valore tecnico, ma anche di un gruppo di professionisti di alto profilo e grande esperienza nell’organizzare eventi, in grado di garantire competizioni di caratura nazionale ed internazionale” dichiara Daniele Collomb, presidente di Funivie Piccolo San Bernardo e dello Sci Club Rutor di La Thuile. Gli fa eco il sindaco, Mathieu Ferraris: “Ospitare questi atleti e tutti i loro accompagnatori, vuol dire far conoscere il nome di La Thuile in ambienti strettamente connessi allo sci e alla montagna, promuovendo quindi il territorio nelle sue precipue peculiarità, non solo durante le due settimane di gare, ma anche per il futuro.”

Marco Mosso, Presidente ASIVA, non nasconde la soddisfazione di ospitare in Valle d’Aosta due competizioni di questo calibro: “La Thuile ospiterà due manifestazioni di grandissimo livello tecnico, due intense settimane di competizioni che vedranno al via prima i Campioni di domani e poi i più forti Atleti Azzurri già protagonisti in Coppa del Mondo con straordinari successi. Una grandissima soddisfazione per il Comitato Valdostano FISI-ASIVA e per tutto il mondo degli sport invernali della nostra Regione”.

L’Assessore GrosJacques: “La Valle d’Aosta sta diventando, sempre più, terra di grandi eventi sportivi. La Thuile, già sede di gare di Coppa del Mondo e ora dei Campionati italiani Aspiranti e Assoluti, e Breuil-Cervinia, con il visionario evento Cervino Matterhorn Speed Opening, saranno uniti da un fil rouge che testimonia l’elevato livello organizzativo della nostra Regione e la capacità di essere una realtà consolidata nel mondo degli sport invernali internazionali e con un’attenzione particolare ai giovani”. Il pubblico può assistere gratuitamente alle competizioni.

