La tigre e la neve/ Su Rete 4 il film di e con Roberto Benigni

La tigre e la neve, una commedia di Rete 4

La tigre e la neve sarà trasmesso oggi, 20 febbraio, dalle ore 14:30 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema italiani durante l’anno 2005 e che appartiene ai generi drammatico, guerra, sentimentale e commedia. Il regista di questo film risulta essere Roberto Benigni.

Lo stesso Benigni si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura del film, aiutato in questo caso da Vincenzo Cerami. All’interno del cast del film c’è Roberto Benigni, nei panni del protagonista, Jean Reno, Nicoletta Braschi, Emilia Fox, Giuseppe Battiston, Tom Waits, Andrea Renzi e Lucia Poli. Le musiche di questo film sono state realizzate dal maestro Nicola Piovani, mentre la fotografia è stata curata dal direttore Fabio Cianchetti.

La tigre e la neve, la trama del film: lo scopo della vita

Soffermiamoci sulla trama de La tigre e la neve. Attilio de Giovanni è un docente di letteratura che si trova a Roma nell’anno 2003. Nella capitale, Attilio studia i suoi poeti e personaggi preferiti, interrogandosi poi sullo scopo della vita e sui grandi temi filosofici. Tuttavia, Attilio non si strugge nel suo studio, ma ha un carattere gioviale, vivace, a volte sembra perfino essere un piccolo bambino.

Inoltre, nell’ambiente letterario diventa sempre più famoso grazie alla sua opera chiamata La Tigre e La Neve, una raccolta di scritti che molti apprezzano e lodano, perché risultano essere scritti genuini e di grande importanza. In tutto questo, Attilio cerca anche di far funzionare la sua vita sentimentale, in quanto si ritrova ad amare delle donne che non riesce mai a conquistare interamente. Oltre a ciò, Attilio ad un certo punto deciderà di partire anche per l’Iraq, per andare contro Saddam Hussein. Questo viaggio gli cambierà la vita e gli farà apparire un nuovo mondo davanti ai suoi occhi.

Il video del trailer del film “La tigre e la neve”





