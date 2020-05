La Torre, Numana/ Tradizione e innovazione (Alessandro Borghese 4 ristoranti)

Pubblicità

La Torre sarà tra i protagonisti di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti nella puntata di oggi, 14 maggio 2020, in onda su Sky Uno in prima tv. Si fronteggeranno con quattro locali per diventare il miglior ristorante vista mare della Riviera del Conero. I ristoratori giudicheranno gli avversari per location, menù, conto e servizio. Sarà poi Alessandro Borghese con i suoi voti a confermare o ribaltare tutto. Ricordiamo poi che dall’ultima edizione, e probabilmente anche in questa, verrà scelta una specialità alla quale proprio lo chef assegnerà un bonus di 5 punti. Il locale si trova alla Numana ed è di proprietà di Paolo che all’interno fa anche lo chef. Cresciuto dentro una cucina circa 15 anni fa è approdato a La Torre come cuoco diventando primo chef dopo solo due anni all’interno del locale. Staremo a vedere come si comporterà nella puntata del talent cook show.

La Torre, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Cosa si mangia a La Torre, ristorante di Numana che partecipa ad Alessandro Borghese – 4 ristoranti? Paolo, lo chef e proprietario, è nativo di Sirolo e attaccatissimo alle radici nonostante i tanti viaggi che ha fatto e che gli hanno dato idee e fatto scoprire nuovi sapori. Di certo però nel suo menù non dimentica la cucina della sua mamma che per lui è come un album fotografico della sua finanzia. I piatti sono dunque legati alla tradizione, ma anche innovativi con cura dell’impiattamento e dei loro colori per dare anche agli occhi qualcosa da “mangiare”. La location è molto moderna e disposta su due piani. Troviamo all’interno i tavoli al coperto, mentre fuori c’è una terrazza che praticamente a 360° si apre sul mare offrendo una vistra straordinaria. Vedremo se vincerà i 5mila euro messi in pallio dalla trasmissione.



