La tortura della freccia, Rete 4/ Un film western si affaccia sul pomeriggio

La tortura della freccia lo vedremo in onda su Rete 4 oggi, domenica 8 agosto 2021, a partire dalle ore 17.00. Il film è un western del 1957 distribuito da RKP per la regia di Samuel Fuller, con Rod Steiger vincitore nel 1968 del Premio Oscar e di un Golden Globe come migliore attore protagonista per – la calda notte dell’ispettore Tibbs -, nel 1964 ottiene il Premio Orso d’argento durante il festival di Berlino come migliore attore per – L’uomo del banco dei pegni -. Nel 1969 ottiene 1 Davide di Donatello come migliore attore straniero per – Il sergente – e 2 Premi BAFTA come migliore attore protagonista per – La calda notte dell’ispettore Tibbs e L’uomo del banco dei pegni -.

La tortura della freccia, la trama del film

Diamo un’occhiata alla trama de La tortura della freccia. La guerra di Secessione termina con la vittoria degli unionisti, ma non tutti sono d’accordo e O’Meara che fino a quel momento aveva fatto parte dell’esercito dei sudisti, per non cadere nelle mani dei vincitori, rinnega le sue origini e decide di diventare indiano Sioux.

Una volta raggiunto l?Oregon viene accolto come se fosse un vero indiano, sceglie la compagnia a cui far parte e prende sotto la sua custodia un bambino sordomuto. Un giorno si presenta l’esercito americano che ha intenzione di realizzare un fortino in territorio indiano. O’Meara porta avanti la trattativa con gli americani e li conduce nel posto dove dovrebbe sorgere il fortino, ma qui succede l’imprevisto, a causa di un guerriero Sioux ostile, il capitano viene ucciso.

Il comando dell’esercito viene assunto dal tenete Driscoll, vecchia conoscenza di O’Meara durante la guerra civile che aveva oltretutto ferito. Il tenente disinteressandosi degl iaccordi presi con gli indiani, penetra con violenza nel loro territorio. O’Meara cerca di convincere gli americano a rispettare i patti altrimenti c’è il rischio di uno scontro. Il tenente si disinteressa dell’avvertimento e l’esercito viene attaccato dai Sioux e annientato. Driscoll vien fatto prigioniero e torturato, O’Meara per alleviare le sue sofferenze lo uccide. Da quel momento fa marcia indietro e si convince che lui è un bianco e deve vivere come tale, ritornare nella sua patria e morire da americano. Con la moglie e il figlio adottivo, l’uomo abbandona la tribù indiana per ritornare nella sua casa di origine.

