La tortura della freccia/ Su Rete 4 il film con Rod Steiger (oggi, 16 maggio 2020)

La tortura della freccia va in onda su Rete 4 per oggi, sabato 16 maggio, a partire dalle ore 15:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1957 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della RKO Radio Pictures con la regia di Samuel Fuller il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio di questo film è stato Curato da Gene Fowler Jr, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Joseph F. Biroc mentre le musiche della colonna sonora sono di Victor Young. Nel cast sono presenti tra gli altri Rod Steiger, Sara Montiel, Brian Keith, Ralph Meeker, Jay C. Flippen e Charles Bronson.

La tortura della freccia, la trama del film

Ecco la trama de La tortura della freccia. Ci troviamo nel vecchio e selvaggio west verso la fine della Guerra di Secessione ed in particolar modo dopo che il generale Robert Edward Lee ha deciso di accettare la sconfitta. Una decisione che non viene salutata con soddisfazione da un soldato confederato il quale decide di lasciare la sua casa e la sua terra disgustato dalla nascita di un nuovo stato americano che probabilmente non vedrà rimanere quelli che sono i sentimenti sudisti. L’ex soldato decide di muoversi verso la parte Ovest dove incontra un pellerossa il quale condividerà con lui parte del viaggio fino a che non si imbatteranno in una tribù di indiani Sioux ed in particolar modo in un uomo di nome lupo solitario. I due vengono catturati e sembrano essere destinati all’impiccagione anche perché il pellerossa è considerato una sorta di traditore. Per sfuggire a tutto questo e soprattutto per evitare all’ex soldato di rimanere a sua volta ucciso decide di richiedere ed ottenere la cosiddetta prova della freccia.

In pratica i due dovranno cercare di scappare evitando che gli indiani al loro inseguimento possano colpirli con le loro frecce. Durante la prova i due riescono a mettersi in salvo in maniera abbastanza fortunata anche se poco dopo il pellerossa morirà per un attacco cardiaco. Il soldato invece viene salvato da una donna indiana la quale gli permetterà di evitare la prova della freccia. Tra i due nasce immediatamente un certo sintonia sentimentale per cui poco dopo decideranno di sposarsi il che consentirà al soldato di diventare di fatto un componente della tribù. Grazie alla conoscenza della tribù si dimostrerà molto importanti nel tentativo di conciliazione tra l’esercito degli Stati Uniti d’America e la stessa tribù dei Sioux per valutare la possibilità di coesistere in pace. Tuttavia il tentativo di conciliazione viene mandato all’area dall’estrema ferocia di lupo solitario e soprattutto di un tenente degli Stati Uniti d’America che utilizza metodi a dir poco disgustosi.



