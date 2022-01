La tortura della freccia/ Su Rete 4 il film con Rod Steiger

La tortura della freccia, film del pomeriggio di Rete 4

‘La tortura della freccia’ va in onda su Rete 4 nella giornata di oggi, 30 gennaio 2022, con inizio alle ore 17,10. Nel cast, nel ruolo principale del soldato O’Meara, il grande Rod Steiger, un attore candidato all’Oscar come Miglior non protagonista per ‘Fronte del porto’, candidato anche in ‘L’uomo del banco dei pegni’ però come protagonista, finalmente vincitore della statuetta per ‘La calda notte dell’ispettore Tibbs.

L'arma della gloria/ Su Rete 4 il film con Stewart Granger

La tortura della freccia, la trama del film: un viaggio a cavallo

Leggiamo la trama de La tortura della freccia. Il soldato O’Meara appartiene alla confederazione, schieramento e fazione durante la Guerra di Secessione Americana.

Non ha capito bene il ruolo della sua gente in questa guerra, il senso delle idee yankee o sudiste, quindi si isola a riflettere. Incontra Coyote Andante, un pellerossa solitario che accetta di proseguire il viaggio a cavallo assieme, sino al momento nel quale i due uomini uniti sono attaccati da una banda di Sioux capeggiati da Lupo Solitario.

Ritrovarsi a San Valentino/ Su Rai 2 il film con Stefanie von Pfetten

Coyote Andante è anch’esso Sioux, ma rinnegato perché rifiuta di vivere come fuorilegge per il governo americano, vista l’attitudine al saccheggio di quasi tutti i membri della tribù capitanata da Lupo Solitario, quindi sono entrambi condotti all’accampamento e da quel momento inizia la loro avventura, nel nome dell’amicizia e della diversità.

LEGGI ANCHE:

La Conferenza/ il coraggio di fare memoria del film in onda su Rai3

© RIPRODUZIONE RISERVATA