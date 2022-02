La tortura della Freccia/ Su Rete 4 il film del maestro Samuel Fuller

La tortura della Freccia, film western di Rete 4

La tortura della Freccia va in onda oggi, domenica 6 febbraio, a partire dalle ore 17 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1957 da Samuel Fuller, responsabile anche della regia. Nel cast troviamo attori di assoluto livello internazionale come Rod Steiger, Sara Montiel, Brian Keith, Ralph Meeker, Jay C.Flippen, Charles Bronson, Olive Carey, H.M.Wynant, Neyle Morrow, Frank DeKova, Tim McCoy e Stuart Randall. Incredibili sono sia le musiche di Victor Young che le scenografie di Albert S.D’Agostino e Jack Okey.

La tortura della Freccia, la trama del film: alla fine della guerra di secessione

La narrazione del film La tortura della Freccia ha come collocazione temporale la fine della guerra di secessione americana, con il soldato O’Meara particolarmente amareggiato per la vittoria nordista a discapito dei suddisti. Tanta è l’amarezza che sceglie di abbandonare la propria casa e di rifiutare la resa richiesta dal generale Robert Edward Lee. Successivamente sceglie invece di imboccare la strada verso Ovest per riflettere sul suo destino e sulle sorti della guerra.

Durante il tragitto si imbatte in un pellerossa di nome Coyote Andante che lo accompagna nel suo periodo di riflessione e ragionamento. La quiete viene presto interrotta dall’attacco della tribù sioux guidata da Lupo Solitario. Una volta catturati, i due vengono minacciati di essere uccisi tramite impiccagione, ma Coyote Andante propone una valida alternativa, la prova della freccia. L’obbiettivo è quello di scappare tentando di seminare gli avversarsi intenti a colpire i fuggitivi con le frecce.

Durante la prova l’indiano rinnegato perde la vita in seguito ad un infarto mentre il soldato riesce a mettersi in salvo grazie all’aiuto di una donna della tribù. Con quest’ultima nasce una vera e propria storia d’amore che porta l’uomo ad integrarsi all’interno della tribù di i nativi americani. A questo punto O’Meara si propone come supporto all’esercito americano per riuscire a stabilire una sorta di quartiere generale proprio nelle zone occupate dagli indigeni. Durante la missione però interviene nuovamente Lupo Solitario che attacca nuovamente i soldati.

O’Meara riesce però a catturare il capo indiano e a sottoporlo alla prova della freccia che lui stesso aveva subito. Per l’occasione però l’indiano viene ucciso in maniera scorretta dal tenente Driscull, provocando la rabbia del soldato. A questo punto, gli indiani scelgono di attaccare il forte americano come vendetta per il torto subito e il militare scende in campo al loro fianco, altrettanto ferito dall’atteggiamento del compagno americano. Durante la battaglia riesce a vendicarsi di Driscull uccidendolo ma non può far altro che rispondere al richiamo delle sue origini, retrocedendo insieme all’esercito americano e abbandonando la tribù.

