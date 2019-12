La Tosca/ Trama e colpi di scena dell’Opera di Giacomo Puccini

Sono trascorsi 119 anni dalla prima rappresentazione della Tosca di Giacomo Puccini, ma ancora oggi è considerata una delle opere più attuali di tutti i tempi. E non solo per quanto riguarda il cast, guidato da Anna Netrebko, oppure per la trama dell’opera, quanto per la musica dello stesso Puccini. “Uno squarcio sul futuro di tutto quello che viene più di un secolo dopo”, ha detto il Direttore Riccardo Chailly, come riferisce l’Ansa, “la modernità del soggetto, la grandezza della musica di Puccini rende Tosca attualissima, credibilissima e affiancabile a realtà ahimè molto crude e dure della nostra società”. I telespettatori potranno seguire la messa in scena della Tosca grazie alla diretta di Rai 1 in occasione della Prima alla Scala, che si terrà oggi, sabato 7 dicembre 2019. Per quanto riguarda la trama, il compositore italiano ha deciso di ricavare la sua creazione dopo essere rimasto colpito dalla sua rappresentazione al Teatro dei Filodrammatici di Milano avvenuta nel 1889, con un libretto preparato da Luigi Illica. Quest’ultimo scelse di ridusse a tre anni i cinque originali del dramma omonimo realizzato da Victorien Sardou, così come diversi personaggi in secondo piano, per dare spazio ai tre protagonisti Cavaradossi, Tosca e Scarpia.

TOSCA, I COLPI DI SCENA DELL’OPERA

I colpi di scena non mancano nella Tosca di Giacomo Puccini ed ancora oggi è considerata una delle opere più drammatiche del repertorio del celebre compositore. Al centro di tutto Floria Tosca, coinvolta dal barone Scarpia per trovare il bonapartista Angelotti e amante di Cavaradossi, il Cavaliere con cui l’ex console organizzerà la propria fuga. Scarpia riuscirà a trarre in inganno la donna fingendo di un incontro furtivo fra il suo Mario e la Marchesa Attavanti, anzitempo dipinta in un quadro presente nella Basilica di Sant’Andrea della Valle. Nel secondo atto però Tosca si renderà conto che la propria gelosia è ingiustificata e raggiungerà Scarpia per ammonirlo, seguita da alcuni gendarmi che finiranno per arrestare Cavaradossi solo perchè impossibilitati a trovare Angelotti. Data la sua reticenza a parlare, Mario verrà torturato e Tosca costretta da Scarpia a sentire le sue urla, che la spingeranno a rivelare alla fine dove si trova l’ex console. L’inganno tuttavia non è ancora terminato: dopo aver annunciato la morte di Mario per decapitazione, Scarpia accetterà di concedergli la grazia solo se Tosca si concederà a lui. In realtà il barone intende comunque uccidere Cavaradossi fingendo una finta esecuzione, ma dopo aver firmato il salvacondotto, morirà per mano della donna, che riuscirà invece a fuggire. Mario tuttavia non sa di non essere destinato alla fucilazione e scriverà una struggente lettera alla sua amata, poco prima che Tosca riesca a raggiungerlo all’alba. Sicura che la fucilazione sia solo simulata e che le parole di Scarpia fossero sincere, la protagonista manda involontariamente l’uomo che ama davanti al plotone d’esecuzione. Disperata, si ucciderà a sua volta poco dopo il ritrovamento del corpo del barone da parte dei gendarmi.

