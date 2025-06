A volte gli occhi ci ingannano e chiudono le porte agli altri sensi, alla percezione profonda, al cervello e al cuore. Accade questo con i film di Wes Anderson da un po’ di tempo a questa parte, per la precisione dopo il successo di The Grand Budapest Hotel: critica e spettatori si concentrano sulla forma e lo stile, dimenticando il resto. Comprensibile, visto che Anderson dello stile ha fatto un marchio, ma così si fa un torto ai suoi film.

La guerra di domani, Italia 1/ Trama e cast del film di fantascienza con Chris Pratt, oggi 4 giugno 2025

Per esempio al suo ultimo La trama fenicia, nelle sale dopo la presentazione al festival di Cannes: un’avventura di spionaggio industriale in cui un ricchissimo e onnipotente magnate (Benicio Del Toro) cerca di portare a compimento un’imponente opera di costruzioni assieme alla figlia (Mia Threapleton), novizia in attesa di prendere i voti, che non vede da anni, passando tra attentati, truffe, guerriglieri, disastri aerei e partite di basket.

Se scappi, ti sposo, Rai 1/ Trama e cast del film che cercò di bissare Pretty Woman, oggi 4 giugno 2025

Assieme al sodale Roman Coppola, Anderson torna ai meccanismi narrativi del suo più grande successo, The Grand Budapest Hotel, e continua a perseguire la strada di un cinema a misura di fumetto (Rub Goldberg come massimo ispiratore), pensato, composto e colorato come una striscia disegnata, in cui le avventure e i personaggi ondeggiano tra infantilismo e seriosità, immersi in simmetrie, pastelli, meccanismi, dispositivi da cui non possono uscire, esattamente come i loro sentimenti ed emozioni sono incastrati.

Se però ci si lascia confondere gli occhi da questa meraviglia visuale, che lascia senza dubbio ammirati per la cura e la perizia con cui costruisce un mondo e lo fa pulsare (l’evoluzione dei personaggi non necessita di parole, ma avviene attraverso i cambi di costume e gli oggetti di scena), si confonde una forma estetica con lo stile, ovvero il modo con cui Anderson dice ciò che vuole dire, racconta ciò che gli sta a cuore: ci sono le famiglie scombinate, i rapporti tumultuosi tra padri e figli, il mondo che impazzisce e un paio di eroi che cercano di dargli un senso.

Niko Pandetta diventa papà per la seconda volta: l'annuncio dal carcere/ "Aspetto una figlia da Veronica"

Soprattutto, però, c’è la storia di una doppia formazione: quella di un ricchissimo magnate fuori dalla realtà, uno a cui “non servono i diritti umani” (e infatti pratica lo schiavismo nelle proprie aziende), capace di tutto, anche di sopravvivere a una mezza dozzina di attentati, e che però viene ricondotto alla realtà dalle proprie stesse scelte, dalla sconfitta di un modo di pensare al mondo e ai rapporti con gli altri; accanto a lui, una donna che vorrebbe chiudersi nel proprio spirito e che invece scopre i suoi talenti, molto pragmatici e poco mistici, e li mette a servizio degli altri.

In filigrana, un film politico sul capitalismo contemporaneo e sul neo-colonialismo, raccontato però con la precisione leggera, lunare e surreale di Anderson, capace di usare i suoni, le musiche (di Alexander Desplat), l’alternanza di un montaggio ossessivo e ridondante e di uno ellittico (di Barney Pilling), i bordi delle immagini di Bruno Delbonnel per fare humour e costruire emozioni, per forzare con l’accendersi di emozioni sopite le gabbie (anche formali) in cui abitano i suoi personaggi.

Alla faccia del film e del regista che “non hanno più nulla da dire”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI