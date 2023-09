“La transizione verde costerà 4500 miliardi l’anno”/ Iea “Serviranno enormi risorse”

La transizione energetica richiederà uno sforzo enorme da parte di tutti i paesi occidentali, un impegno concreto che dovrà mettere in campo risorse pari a 4500 miliardi l’anno dal 2030, a partire da un aumento sostanziale degli investimenti già entro fine 2023. Questo lo scenario riportato in un articolo del Sole 24 Ore, che l’International Energy Agency IEA ha previsto con la “Net Zero Roadmap“, analizzando le misure necessarie a raggiungere l’obiettivo di far scendere le temperature con la decarbonizzazione entro i termini stabiliti.

In netta contrapposizione con la visione pessimistica da parte di altri enti internazionali come ad esempio aveva prospettato l’inviato in Cina per il clima dichiarando che “L’abbandono dei combustibili fossili entro il 2030 è impossibile“. La Iea invece è abbastanza ottimista sul fatto che a breve sarà possibile frenare il global warming, ma ci sarà bisogno di incrementare il finanziamento per le risorse alternative al fine di far diminuire nettamente, almeno di un quarto, il consumo di petrolio, metano e carbone.

IEA “Serviranno enormi risorse per transizione verde, investire su auto elettriche e pompe di calore”

L’agenzia internazionale per l’energia IEA ha pubblicato le linee guida per raggiungere l’obiettivo di diminuzione delle temperature globali di almeno 1,5 gradi, e per portare a termine questa impresa, che per alcuni sembra impossibile allo stato attuale, ha previsto che serviranno risorse e finanziamenti di enorme portata, da parte di tutti i paesi, specialmente con l’impegno di Europa e Stati Uniti. I settori nei quali servirà investire di più saranno quelli delle auto elettriche e sulle pompe di calore per diminuire le emissioni.

Il direttore esecutivo dell’ente, Fatih Birol, ha affermato: “Rimuovere la CO2 dall’atmosfera è molto costoso, dobbiamo fare tutto il possibile per non immetterla“, e ha anche aggiunto alla dichiarazione un appello rivolto a tutti i paesi, per una maggiore cooperazione internazionale, a mettere da parte le tensioni geopolitiche per il cambiamento climatico.











