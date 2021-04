La Traviata di Giuseppe Verdi/ Diretta streaming Rai 3, film opera con Lisette Oropesa

La Traviata di Giuseppe Verdi: Mario Martone, Daniele Gatti

Questa sera, venerdì 9 aprile, La Traviata di Giuseppe Verdi va in onda su Rai 3. Dopo l’incredibile successo ottenuto con il Barbiere di Siviglia di Rossini, l’Opera di Roma e Rai Cultura tornano in tv con la produzione di un film opera, questa volta rispolverando il capolavoro di Giuseppe Verdi La Traviata. L’appuntamento è fissato questa sera a partire dalle ore 21.20 in diretta su Raitre, ma non solo: come sempre sarà possibile seguire il programma anche sulla piattaforma digitale Raiplay, con la possibilità di rivivere i momenti salienti del film opera anche al termine dell’evento. Per chi fosse curioso di conoscere i protagonisti di questa versione de La Traviata, in questo pezzo vi forniremo tutte le informazioni necessarie. Partiamo dicendo che tra i protagonisti ci sarà ancora Daniele Gatti, direttore musicale del Teatro, oltre a Mario Martone, che cura la regia e le scene.

La Traviata di Giuseppe Verdi, appuntamento in prima serata su Raitre: info streaming

La Traviata di Giuseppe Verdi, che va in onda questa sera su Rai 3, è disponibile in streaming su Raiplay a cui è possibile accedere gratuitamente semplicemente digitando le credenziali del proprio account. Gli appassionati, come spesso accade, seguiranno l’opera dando un occhio anche ai social, dove molto probabilmente si scoveranno commenti e sensazioni in tempo reale sullo spettacolo, sotto l’hashtag La Traviata. Dunque sarà davvero impossibile perdersi il capolavoro di Verdi questa sera, in un film opera pronto a regalare grandi emozioni agli amanti del genere. Ci sarà la cubana Lisette Oropesa ad interpretare Violetta Valery, dopo aver ottenuto grandi riconoscimenti per il successo televisivo di “A riveder le stelle. Al suo fianco il tenore Saimir Pirgu come Alfredo e il baritono Roberto Frontali nelle vesti di Giorgio Germont.

