La traviata, La grande opera all’Arena di Verona/ Diretta streaming Rai 3: l’opera di Giuseppe Verdi

La Grande Opera all’Arena di Verona: La traviata, diretta streaming

Questa sera, giovedì 28 luglio, alle 21.30 su Rai 3 va in onda il secondo appuntamento con il ciclo di Rai Cultura “La Grande Opera all’Arena di Verona”, con la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti. Dopo la “Carmen” di Georges Bizet, è la volta de “La traviata” di Giuseppe Verdi, l’opera lirica più rappresentata al mondo. La regia televisiva è sempre di Fabrizio Guttuso Alaimo. “La traviata” è proposta nell’allestimento che fu l’ultimo firmato all’Arena da Franco Zeffirelli, autore anche delle scene. “Traviata, una donna senza tempo. È stata il fantasma e l’amore della mia vita. Violetta è l’immagine perfetta della donna di oggi e di sempre. Se trascorri una giornata con lei assaggi tutti i gusti della femminilità”, disse il Maestro, come riporta Il Messaggero.

In diretta dall’Arena di Verona, La traviata va in onda giovedì 28 luglio in prima serata alle 21:20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay.

Gli interpreti de La traviata

I costumi sono de “La traviata” di Maurizio Millenotti, le luci di Paolo Mazzon e le coreografie di Giuseppe Picone interpretate dal Ballo dell’Arena guidato da Gaetano Petrosino e con le étoile Eleana Andreoudi e Alessandro Staiano. Sul podio dell’Orchestra della Fondazione Arena di Verona c’è Marco Armiliato, con Ulisse Trabacchin maestro del Coro. La protagonista Violetta Valéry è interpretata dal soprano Nina Minasyan, che debutta in Arena proprio quest’anno con l’opera di Giuseppe Verdi. Alfredo Germont è interpretato dal tenore Vittorio Grigolo, che qualche anno fa ha partecipato ad “Amici di Maria De Filippi”. Il baritono Vladimir Stoyanov è Giorgio Germont, Lilly Jørstad è Flora Bervoix, Francesca Maionchi veste i panni di Annina.

Prossimo appuntamento con La Grande Opera all’Arena di Verona

Settimana scorsa il primo appuntamento con “La Grande Opera all’Arena di Verona” – con la “Carmen” – ha raccolto davanti al video 524.000 spettatori pari a uno share del 4.2%. Il ciclo di appuntamenti di Rai Cultura chiude il 4 agosto con il “Nabucco“, dramma corale di Giuseppe Verdi nell’allestimento del regista Arnaud Bernard. Bernard firma anche i costumi, riportando l’opera verdiana nel pieno del Risorgimento italiano. Tra gli interpreti, Sebastian Catana (Nabucco), Ewa Płonka (Abigaille), Francesca Di Sauro (Fenena) e Abramo Rosalen (Zaccaria), Samuele Simoncini (Ismaele). Sul podio di Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona, Daniel Oren, con Ulisse Trabacchin maestro del Coro.

