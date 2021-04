La Traviata, trama dell’opera di Giuseppe Verdi/ Storia d’amore e di vita mondana

Andrà in onda questa sera il nuovo film-opera tratto dal capolavoro di Giuseppe Verdi La Traviata, per la regia di Mario Martone e con le musiche dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. La trama de La Traviata ruota attorno alle vicende di Villetta Valéry, giovane cortigiana francese che per amore di Alfredo decide di abbandonare Parigi con i suoi lussi per trasferirsi in campagna con lui. La loro convivenza disdicevole rischia di far saltare il matrimonio della sorella di Alfredo, che al contrario è molto pura (Pura siccome un angelo), motivo per cui il padre si reca a rimostrare nella loro tenuta. Germont – questo il nome del genitore – convince Violetta a separarsi dal figlio scrivendogli un’accorata lettera d’addio. Nella missiva, Violetta spiega all’amato che ha nostalgia della sua vita di prima, e che è intenzionata ad abbandonarlo come in effetti farà di lì a poco.

La trama de La Traviata

Quando Afredo fa ritorno nella sua casa, scopre che Violetta lo ha lasciato per sempre. Per questo, in preda alla rabbia, la insulta pubblicamente. Suo padre era rimasto nei paraggi, e – dopo la scenata – va da lui per consolarlo e per cercare di convincerlo a tornare in seno alla sua famiglia, in Provenza. Alfredo è ancora furente e molto deluso per quello che ritiene un ‘tradimento’ in piena regola. In realtà, Violetta lo ha lasciato semplicemente perché lo ama, e con la sua condotta immorale non voleva recar danno a lui e all’immagine pubblica della sua famiglia. Tuttavia, lei stessa fatica a cambiare vita, così – quasi subito – accetta l’invito alla festa della sua amica Flora seguita ancora da Alfredo, che nel frattempo è venuto a sapere che Violetta si troverà lì quella sera.

La Traviata: il finale dell’opera di Giuseppe Verdi

Il suo accompagnatore, per l’occasione, è il barone Douphol, con cui Alfredo compete non soltanto sul piano sentimentale, ma anche su quello del denaro: dopo averlo sconfitto al gioco, quest’ultimo riesce infatti a incassare una grossa somma di denaro. Per convincerlo ad andarsene, Violetta gli dice di essere innamorata proprio del barone, e sviene quando Alfredo le getta i soldi ai piedi riprovando il suo comportamento. In realtà, quello di Violetta è più di un semplice deliquio: da tempo debole per via della tisi, si rende conto che ormai le resta poco da vivere. È questo il motivo per cui dice addio ai sogni di gloria e alla vita mondana e invoca finalmente il perdono di Dio. Il padre di Alfredo, Germont, farà in tempo a chiederle scusa e a farla riappacificare con il figlio appena prima che sia troppo tardi.

