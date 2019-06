La Traviata, Zeffirelli l’ultimo sogno/ Diretta Arena di Verona: trama e biglietti

Venerdì 21 giugno, alle 21:15, in diretta in mondovisione su Rai 1, grande appuntamento con l’opera lirica. In occasione della prima giornata dell’Opera Festival 2019 della Fondazione Arena Di Verona, giunta alla sua 97esima edizione, Raiuno trasmette La Traviata di Giuseppe Verdi nel grande e innovativo allestimento di Franco Zeffirelli per regia e scene. Per omaggiare il grande maestro, scomparso pochi giorni fa, Raiuno ha deciso di permettere a tutte le emittenti del mondo di trasmettere l’opera lirica. I costumi sono stati realizzati da Maurizio Millenotti mentre le coreografie sono firmate dall’étoile Giuseppe Picone. La direzione d’orchestra è di Daniel Oren mentre l’orchestra, il coro, il ballo e le masse artistiche sono dell’Arena di Verona. La grande serata lirica avrà una padrona di casa eccezionale. La serata, infatti, sarà condotta da Antonella Clerici.

La Traviata, Zeffirelli l’ultimo sogno: un vero e proprio kolossal

La Traviata che porta la firma di Franco Zeffirelli è un vero e proprio kolossal. Per la realizzazione dell’opera all’Arena di Verona è stato realizzato il più grande allestimento degli ultimi 40 anni. Allo spettacolo assisteranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria e il ministro del Turismo Gian Marco Centinaio. I biglietti sono acquistabili presso il botteghino dell’Arena di Verona. I cancelli apriranno 2 ore e 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Si consiglia di arrivare in grande anticipo.

La Traviata, Zeffirelli l’ultimo sogno: le parole del sindaco di Verona

Per la città di Verona, il Festiva Lirico rappresenta una grande occasione come ha spiegato il sindaco Federico Sboarin, in conferenza stampa. “Antonella Clerici è una professionista di altissimo livello, che saprà condurre la diretta televisiva con l’attenzione e la cura necessari. Non potevamo chiedere di meglio per l’apertura del festival. Domani Verona e l’Arena raggiungeranno il punto più alto, con un evento che non ha davvero precedenti e che rimarrà nella storia della Fondazione Arena“, ha detto il sindaco come riporta l’AdnKronos.



