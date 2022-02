La truffa dei Logan/ Su Rai 3 il film con Channing Tatum e Daniel Craig

La truffa dei Logan, film di Rai 3 diretto da Steven Soderbergh

La truffa dei Logan va in onda oggi, sabato 5 febbraio, alle ore 21.10 su Rai 3. Ci troviamo di fronte a una commedia prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2017 da Gregory Jacobs, Channing Tatum, Reid Carolin e Mark Johnson, diretta da Steven Soderbergh.

Nel cast del film troviamo Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Farrah Mackenzie, Katie Holmes, Katherine Waterson, Set MacFarlane e molti altri ancora. Soderbergh si è occupato, come capitato già in passato, della fotografia e del montaggio del film stesso.

La truffa dei Logan, la trama del film: una vita sconvolta

Il film La truffa dei Logan racconta le vicende riguardanti un uomo di nome Jimmy Logan, alle prese con alcune notizie che rischiano di sconvolgere la sua vita. Dopo aver appena perso il suo lavoro, viene messo al corrente del prossimo trasferimento della sua ex moglie con il nuovo marito, questione che renderà ancora più complessa la possibilità di vedere la figlia avuta con la donna. Per un conforto decide di recarsi al bar di suo fratello Clyde dove si ritrova coinvolto in un’accesa rissa. All’interno del Bar un certo Max con il suo team si prendono gioco della mano mancante di Clyde, persa durante la guerra in Iraq. Tanto basta a scatenare l’ira di Jimmy che si fionda sull’uomo mentre il fratello è intento a bruciare la macchina del provocatore. Il giorno successivo al trambusto Jimmy confida al Fratello di volersi vendicare dalla Speedway e quindi del licenziamento attraverso un furto ben organizzato, proponendo a Clyde di dargli una mano. Quest’ultimo accetta e insieme reclutano altri componenti come la sorella Millie e il pregiudicato Joe.

Il piano inizia con l’inserimento di alcuni topi sporchi di vernice all’interno delle tubature della struttura al fine di tracciare il percorso corretto per raggiungere il caveau. Mentre l’amico Joe mette in atto il suo tentativo di fuga dal carcere per partecipare al grande furto, Sam e Fish mettono fuorigioco i POS dell’azienda costringendo così chiunque ad utilizzare solo denaro contante per i pagamenti. Nel frattempo i fratelli Logan si addentrano nelle tubature dopo aver fatto detonare un esplosivo improvvisato. Dopo una lunga serie di peripezie tra rivolte in carcere e piccoli ostacoli per il raggiungimento del caveau Jimmy riesce a mettersi in fuga con il camion colmo di denaro, scegliendo di dirigersi alla recita della figlia intenta a cantare la sua canzone preferita. Nel frattempo sembra abbandonare tutto il denaro rubato decidendo anche di allertare in maniera anonima le forze dell’ordine. Nonostante diversi sospetti sulla banda di criminali improvvisati, nessuna prova risulta essere concreta per incolpare gli autori del furto mentre l’assicurazione ha già risarcito l’azienda. Successivamente si scopre che Logan prima di abbandonare il camion aveva fatto scorta di buone quantità di denaro all’insaputa di tutti; con i soldi ha infatti scelto di acquistare una protesi per il fratello e una casa che fosse più vicina alla nuova abitazione della figlia. Il film termina proprio con tutto il gruppo riunito al bar di Clyde, tra festeggiamenti e sorrisi.

