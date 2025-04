Nascondere la lavatrice in casa senza rovinare l’arredo è possibile: ecco alcune idee furbe e pratiche per non sacrificare lo stile.

Avere una lavatrice in casa è senza ombra di dubbio una comodità irrinunciabile, ma non sempre è semplice trovare il posto giusto dove sistemarla, soprattutto quando si vive in spazi piccoli o si è molto attenti all’estetica degli ambienti.

In effetti, quel grosso elettrodomestico bianco può stonare con certi arredamenti curati al dettaglio, e inserirlo in maniera armoniosa senza dare l’idea di averlo “parcheggiato” lì per mancanza di alternative può diventare una vera sfida.

Lavatrice: tutte le soluzioni salva spazio e salva stile

Chi ha una lavanderia dedicata, o almeno un bagno sufficientemente grande, se la cava senza troppe complicazioni. Però non tutti hanno questa fortuna. Anzi, sempre più spesso la lavatrice finisce in cucina, in corridoio o in angoli di casa che, se non gestiti con un minimo di creatività, rischiano di apparire caotici o fuori contesto. È proprio per questo motivo che negli ultimi tempi si sta diffondendo un nuovo approccio all’organizzazione domestica: integrare la lavatrice senza mostrarla, o quanto meno senza rovinarne l’armonia complessiva.

Le soluzioni sono tante e spesso anche economiche. C’è chi opta per una tenda su misura, magari in lino o cotone grezzo, da far scorrere davanti alla lavatrice per nasconderla alla vista quando non è in uso. Un trucco semplice ma efficace, soprattutto se si vuole mantenere un’aria informale e accogliente in ambienti come il bagno o una veranda chiusa.

Un’altra possibilità, che funziona benissimo in cucina, è quella di incassare la lavatrice dentro un mobile su misura, con sportelli a chiusura totale, magari nello stesso stile del resto della cucina. Così sparisce alla vista e diventa parte dell’arredo, perfettamente mimetizzata. Questo vale anche per chi ha lavatrice e asciugatrice impilate: con una struttura verticale a colonne chiudibile, si risolve il problema di spazio e di estetica in un colpo solo.

Anche sfruttare i sottoscala o le nicchie può fare la differenza. Basta un po’ di progettazione e qualche mensola per creare un angolo lavanderia compatto ma funzionale, dove la lavatrice trova posto insieme a detersivi, cesti e accessori. A volte basta anche solo una porta scorrevole in legno o in vetro satinato per trasformare un problema in un punto di forza.

Per chi ama il design, invece, esistono soluzioni più ricercate: armadi a scomparsa, pannelli decorativi, o addirittura strutture girevoli che nascondono la lavatrice dietro a pareti mobili. Certo, qui i costi salgono, ma il risultato finale è di grande impatto. Infatti, la tecnologia e l’arredo si stanno sempre più integrando, e oggi è possibile coniugare funzionalità e bellezza anche in pochi metri quadrati.

Insomma, la lavatrice non deve per forza essere un elemento “fuori posto”. Con qualche accorgimento e un po’ di fantasia, si può trovare la soluzione giusta per ogni casa, grande o piccola che sia. E il bello è che, spesso, è proprio da queste esigenze pratiche che nascono le idee d’arredo più interessanti.