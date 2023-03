La Tv dei 100 e Uno/ Diretta e ospiti: Sgarbi, Greggio, Iacchetti e Belen

La Tv dei 100 e Uno, seconda puntata su Canale 5

Questa sera, mercoledì 22 marzo, alle 21. 45 su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con “La Tv dei 100 e Uno”, il nuovo show di Piero Chiambretti. Esordio vincente, settimana scorsa, per il programma che è risultato leader assoluto della serata con il 16% di share e 2.200.000 telespettatori totali (3.059.000 spettatori nella fascia prime-time). Benissimo anche sul pubblico giovane: 20.93% di share tra i 15-34enni.

Nikita e Onestini sempre più vicini al GF Vip/ Lui svela perché, Oriana scioccata: "È esagerato"

“Festeggio il ritorno su Canale 5 del grande Piero Chiambretti. Eclettico e imprevedibile talento della TV italiana, Piero ha ancora una volta dimostrato la propria capacità di rinnovare e rileggere il format dello show televisivo. “La Tv dei 100 e Uno” è un programma perfetto per tutta la famiglia e una scommessa vinta per l’importante sforzo realizzativo. Grazie, Piero: a te, all’ottima squadra autoriale e al formidabile team produttivo Mediaset. Bravi!”, ha detto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.

Micol, sfogo contro Antonella Fiordelisi: "Non la sopporto, sgradevole"/ Tavassi: "Ha perso nel gioco"

La Tv dei 100 e Uno, gli ospiti di Piero Chiambretti

Nella seconda puntata di “La Tv dei 100 e Uno” Piero Chiambretti sarà ancora il capitano della platea composta da 100 bambini (tutti tra i 6 e gli 11 anni): “un programma per bambini. Ma con i bambini. Non a caso io do del lei ai bambini e del tu agli ospiti”, ha detto il conduttore a Il Giornale. Gli ospiti di questa settimana saranno Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Belen Rodriguez e Vittorio Sgarbi e tutti dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. Sgarbi farà una lezione sulla Giocanda. “Nella seconda puntata si parla di Putin e Zelensky e, con i loro commenti, dimostrano di essere molto acuti, sono meglio degli ospiti della Berlinguer”, ha anticipato Chiambretti su Il Giornale.

LEGGI ANCHE:

Alex Nuccetelli/"Ilary e Bastian? Mai viste queste dimostrazioni d'affetto con Totti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA