LA TV DELLA MARCHESA: BALLANDO CON LE STELLE/ Mammuccari il migliore, Tognazzi fuori tempo: resto è tristezza

LA TV DELLA MARCHESA SU BALLANDO: “BENE MAMMUCCARI, IL RESTO È DESOLAZIONE”

Aspettavo con gioia l’inizio di Ballando con le Stelle, devo recensirlo e dunque sono “sul pezzo”attenta ad ogni minimo dettaglio. Inizia Rosanna Lambertucci e poi mano mano si esibiscono tutti i concorrenti. Una desolazione senza precedenti, un piattume ed una tristezza inenarrabile.

Uno dopo l’altro “i danzatori danzavano” ma non c’era proprio nulla che suscitava il mio, seppur velato interesse. L’unico che cattura la mia attenzione è Teo Mammucari, mattatore e showman, riesce con disinvoltura ad intrattenere il pubblico e a far divertire. È stato l’unico momento del programma, in cui non ho rischiato di addormentarmi… Su tutto il “contorno”, non mi va di perdere “inchiostro” salvo Milly Carlucci e Carolyn Smith, grandi professioniste, attente e misurate che raccontano sempre “cose interessanti” con grande stile nell’eloquio!

PAGELLE BALLANDO CON LE STELLE: I GIUDIZI DELLA MARCHESA

A questo punto non mi resta altro che comunicarvi i miei giudizi sui concorrenti:

Rosanna Lambertucci meglio della volta scorsa,

Antonio Caprarica classe ed autoironia,

Sara Croce in miglioramento,

Giovanni Terzi grande fair play,

Paola Perego elegante,

Ricky Tognazzi fuori tempo,

Simona Ventura bravissima,

Lorenzo Tani miglioramento evidente ed aplomb,

Teo Mammucari il migliore assoluto per il suo modo originale di interpretare a suo modo ogni ballo,

Wanda Nara brava, ma in tono minore della volta scorsa,

Carlotta Mantovan anche lei in discesa..meglio il tango della scorsa settimana.

Ed ora Adorati Miei non mi resta che congedarmi da voi e salutarvi con Adoratissimo Affetto.

Vostra Adorata Marchesa











