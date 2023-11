LA TV DELLA MARCHESA: BALLANDO CON LE STELLE, PAGELLE/ Wanda Nara la migliore, Selvaggia Lucarelli provoca

Ballando con le Stelle è un format per famiglie, ci si aspetta di trascorrere qualche ora con soave leggerezza, ascoltando i grandi successi, sapientemente “arrangiati” dall’orchestra di Paolo Belli, (bravissimi i musicisti ed i cantanti) danzati da personaggi famosi, neofiti del ballo! Sarebbe tutto perfetto, se non ci fossero gratuite inclusioni, da parte di qualche “giudice” o “opinionista” che francamente “nuocciono gravemente alla salute” del programma.

Forse Selvaggia Lucarelli non è stata informata che fare la “provocatrice” a tutti i costi è CONTROTENDENZA.. è sorpassato, antico, fuori moda e di pessimo gusto! La gente è stanca di “teatrini” scontati.. come i saldi nell’ultimo giorno di vendita, quando te li tirano dietro, pur di sbarazzarsene! Non si è accorta che i palinsesti Tv sono ormai orientati all’informazione e all’intrattenimento di qualità e non alla gazzarra?

PAGELLE BALLANDO CON LE STELLE: SELVAGGIA LUCARELLI BOCCIATA

Ieri sera con l’attacco a Ricky Tognazzi abbiamo assistito ad un momento televisivo di “bassissimo profilo”! I giudici dovrebbero dare un voto al ballerino e non intrattenersi su argomenti che riguardano il privato. Ho sentito offese inenarrabili e non comprendo come Milly Carlucci possa permettere tutto questo! Ricky Tognazzi e Simona Izzo (coppia talentuosa nel lavoro e inossidabile nella vita) hanno risposto alle Pesanti Provocazioni con Classe ed Eleganza, ma conoscendo bene Simona, non finirà li!

Io sono perfettamente d’accordo con Teo Mammucari, dovrebbe esserci lui il prossimo anno a fare il giudice al posto della Lucarelli. Tra l’altro è stato l’unico capace di zittirla e metterla in ridicolo! Ma anche Mariotto dovrebbe un po’ ridimensionarsi, anche lui a volte va sul personale e non si può fare! E poi basta con il voto ZERO, anche questa è una “provocazione” inutile e “zero interessante”!

PAGELLE BALLANDO CON LE STELLE: I VOTI DELLA MARCHESA

Ed ora veniamo ai concorrenti:

Rosanna Lambertucci “più sciolta”

Ricky Tognazzi “non ho visto il tango”

Sara Croce “garbata”

Antonio Caprarica “bravissimo” acclamato dalla giuria e dai suoi amici dal Mondo.

Simona Ventura “brava e tenace”

Lorenzo Tano “statico”

Carlotta Mantovan “la più sensuale”

Paola Perego “brava e sensuale con Stile”

Lino Banfi “tenerezza e commozione”

Giovanni Terzi “signorilità”

Teo Mammucari “show man”

Wanda Nara “la migliore”, lei e Pasquale La Rocca, fusione perfetta, e anche qui la Lucarelli ha avuto da ridire, parlando a vanvera: “sembravate due killer con la valigetta.. dov’è la magia?”. Triplo Orrore al cubo con antennine e campanelli sonanti!!!!!!! Meno male che Alberto Matano ha spezzato una lancia in loro difesa!

E a questo punto Adorati Miei non mi resta che congedarmi da Voi, con Antico Affetto.

Vostra Adorata Marchesa











