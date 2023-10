LA TV DELLA MARCHESA, BELVE/ Ivana Spagna commuovente, Antonio Conte guerriero

Primo ospite Ivana Spagna, con i suoi soliti outfit, ormai a tutti noi familiari. Solo la pettinatura negli anni è cambiata! Devo affermare che mi ha molto colpito per la sua sincerità, quasi disarmante, una grande artista con un successo planetario, che nonostante la popolarità, (in testa in classifica a Michael Jackson e Madonna) ha conservato un cuore di bambina. Commovente il racconto delle sue vicissitudini passate, il suo generoso modo di dividersi tra gli affetti familiari e la carriera, e al culmine del logorio fisiologico nel dividersi tra l’accudire la mamma in ospedale e le serate sul palco.

Una tenerezza infinita quando racconta che (alla dipartita della sua mamma) “voleva farla finita” ma è stata salvata dal miagolio della sua gattina Bimba. Un racconto semplice, educato che non fa rumore, lo fa passare quasi inosservato per non “disturbare” anzi diventa un monito a vivere la vita fino in fondo, grazie all’istinto della micina che le ha salvato la vita. Mi ha lasciato un senso di Soavitudine e l’ho davvero apprezzata molto.

LA TV DELLA MARCHESA, BELVE: “BRAVISSIMA FRANCESCA FAGNANI”

È la volta di Eva Riccobono, ex modella, di lei ricordo la sua partecipazione al film Grande, Grosso e ..Verdone e null’altro che abbia destato la mia attenzione. Straordinariamente interessante invece l’allenatore Antonio Conte. Sorridente, affascinante, sicuro di se, un guerriero indomito. Mi ha molto colpito la sua reazione dopo la sconfitta. Afferma che lo sgomento dura 36/48 ore, mentre nella vittoria, la gioia è immensa e dura soltanto fino all’alba del giorno dopo! Poi subito a lavoro per confezionare altre vittorie.

Bravissima e puntuale Francesca Fagnani conduttrice e giornalista del programma, quando gli ha chiesto se gli piacerebbe allenare Napoli e Roma, prontamente Conte ha confessato: “Sicuramente sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza”. Fagnani a quel punto ha incalzato “non prenderebbe una squadra in corsa?” E Conte: “No, perché sono situazioni create prima”. E con i suoi splendidi occhi azzurri si è congedato con un reciproco e spontaneo abbraccio. E mi congedo anch’io da voi, miei Adorati.

Vostra Adorata Marchesa











