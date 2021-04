La Vacinada, Checco Zalone ‘scomoda’ Helen Mirren/ Nel video il premio Oscar…

A sorpresa Checco Zalone pubblica su Facebook “La Vacinada“, questo è il titolo del singolo con cui l’attore e regista vuole promuovere, a suo modo, la campagna vaccinazione contro il Coronavirus. La canzone è accompagnata dal suo nuovo video musicale nel quale invita c’è un’ospite d’eccezione ovvero l’attrice premio Oscar Helen Mirren. Con la sua irriverenza e la sua ironia da sempre campione di incassi e di polemiche, anche questa volta Checco Zalone ha deciso di lanciare il suo nuovo tormentone musicale prendendo tutti in contropiede, sia gli addetti ai lavori pronti a pungere con la loro penna, che i suoi fan che hanno già accolto con like e migliaia di visualizzazioni il video che in poche ore è diventato già virale.

La Vacinada, Checco Zalone ‘scomoda’ Helen Mirren per il suo tormentone

In La Vacinada, Checco Zalone diventa l’attore premio Oscar Francisco Zalon, un uomo d’arte che con la sua decappottabile sfreccia per le strade rosse del Salento fino a trovarsi faccia a faccia con il premio Oscar Helen Mirren ormai di stanza in Puglia da un po’. Dopo le polemiche e il messaggio di Tolo Tolo, ecco che l’attore pugliese si lancia in avanti con il suo impegno civile invitando gli italiani a vaccinarsi per combattere il Covid-19 al grido di: “L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs la vacinada”. Dall’altro lato c’è proprio lei la dea Helen Mirren che parla italiano e mostra fiera il braccio per sottolineare l’importanza della vaccinazione proprio per il ritorno alla vita libera.

