La valle della vendetta/ Su Rete 4 il film con Burt Lancaster

La valle della vendetta, film di Rete 4 diretto da Richard Thorpe

La valle della vendetta va in onda oggi, domenica 21 agosto, a partire dalle ore 17.00 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1951 da Nicolas Nayfack e diretto da Richard Thorpe. Il film è tra le pellicole appartenenti al genere western più apprezzate e riprodotte nel corso degli anni.

Ancora oggi viene considerata tra le opere cinematografiche meglio riuscita dal punto di vista della trama nonostante l’anno di produzione. Il cast che venne scelto per la realizzazione del film è composto da nomi emergenti e altri affermati, tra i quali spiccano Burt Lancaster, Joanne Dru, Sally Forrest e Will Wright. Si tratta sicuramente di un lavoro adatto a un pubblico più grande che ormai è abituato nel pomeriggio a selezionare il canale rosa di Mediaset.

La valle della vendetta, la trama del film

La storia de La valle della vendetta si incentra sul rapporto turbolento tra Arch Strobie, un anziano allevatore del Colorado riuscito ad accumulare una vasta ricchezza, e suo figlio Lee, troppo intransigente e sregolato. Insieme ai due vive anche un altro figlio avuto da una relazione precedente della moglie di Arch di nome Owen. Egli a differenza di Lee si dimostra decisamente più equilibrato e consapevole dei propri mezzi e obbiettivi. La vita dissoluta di Lee lo porta ad avere un atteggiamento poco consono anche dal punto di vista sentimentale.

Infatti, nonostante sia sposato con una donna di nome Jen, la tradisce in maniera piuttosto frequente con un’altra donna di nome Lily. Come se non bastasse quest’ultima rimane incinta ma si rifiuta in maniera categorica di svelare la paternità del bambino. Nonostante la volontà della donna, i due fratelli decidono di trovare il colpevole e scelgono Owen come bersaglio principale. I due vengono a conoscenza del fatto che il ragazzo aveva donato una buona somma di denaro a Lily affinché potesse crescere in maniera equilibrata il nuovo nascituro.

Tanto è bastato a far ricadere le colpe su di lui scatenando l’ira di Dick e Hub. I due ignoravano però che in realtà Owen aveva agito unicamente per conto del fratello, consapevole della relazione clandestina intrattenuta dai due. Viste le prove seppur fuorvianti Dick e Hub decidono di tentare un linciaggio ai danni del benefattore, rimediando l’arresto e la conseguente reclusione per una settimana. Nonostante la punizione entrambi promettono di vendicarsi una volta usciti di prigione.

La situazione in ogni caso precipita quando Jen si rende conto della situazione e capisce che in realtà il padre del bambino avuto da Lily è proprio Lee. La donna decide di lasciarlo e solo l’intervento di Arch e Owen fa si che la moglie ci ripensi e scelga di provare a trovare una soluzione alternativa.

Nonostante tutto la rivalità tra i due fratelli continua, in particolare perché Lee non era disposto a condividere l’eredità futura del padre con Owen. Si allea quindi con Hub e Dick che però vengono prontamente sconfitti dal ragazzo. Una volta faccia a faccia i due fratelli, Lee non sembra intenzionato a cambiare idea e una volta estratta la pistola mette Owen nella condizione di doverlo uccidere.











