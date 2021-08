La valle dell’Eden, Rete 4/ Su Mediaset “torna a vivere” James Dean

La valle dell’Eden andrà in onda oggi, mercoledì 4 agosto, nel primo pomeriggio di Rete 4 a partire dalle ore 16.20. Si tratta della pellicola drammatica che segna il debutto al cinema di James Dean, il regista dell’opera è Elia Kazan. Il film è stato girato nel 1955 e vede come protagonisti alcuni dei più importanti attori dell’epoca tra cui ci sono James Dean nei panni di Cal Trask, la bellissima Julie Harris che interpreta Abra, ci sono poi Richard Davalos in Aron Trask e il fratello Raymond Massey in Adam Trask, infine Jo Van Fleet che interpreta la saggia Kate.

La valle dell’Eden, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama de La valle dell’Eden. Cal è un giovane che ha problemi con la famiglia, in Europa c’è ancora al guerra e il ragazzo è insofferente agli insegnamenti strettamente religiosi del padre, al contrario, suo fratello è molto più ligio al dovere e tranquillo. Il giovane dopo qualche mese e numerosi contrasti col padre, scopre che in realtà la madre non è morta come l’uomo gli aveva detto ma gestisce un locale malfamato a Monte Rey, poco distante da dove lui risiede insieme alla famiglia. Il ragazzo decide di contattare la madre, però purtroppo non appena cerca di avvicinasi a lei viene pestato a sangue. Lo sceriffo accorso in suo aiuto decide così di raccontare quei mesi in cui i suoi genitori si separarono.

Afferma infatti che sia stato il padre a mostrare molta integrità separandosi dalla moglie. Il padre investe i risparmia di una vita su quello che secondo lui è il futuro del commercio, ovvero il trasporto di alimenti freschi, un problema durante il viaggio però blocca completamente il trasporto gettando i Trask nella più totale rovina.

Il giovane Cal invece, sentendo ciò che consiglia un imprenditore locale, e ritenendo possibile una partecipazione dell’America alla guerra, decide di investire nei fagioli. Questo comporta una spesa che lui non può sostenere, decide così di chiedere un prestito alla madre. La donna colpita dal ragazzo, gli concede il denaro ad una condizione, non rivelare al padre del suo proprietario e nemmeno al fratello. Così quando l’America effettivamente entra in guerra, riesce a guadagnare più di quanto ha perso il padre e vuole dare il denaro a lui. L’uomoperò non crede nella sua buona volontà, così il ragazzo porta il fratello a conoscere la madre e per lo choc, quest’ultimo scappa via al fronte come volontario. I padre ha un ictus e inizia così un processo di riconciliazione con il figlio, sarà infatti lui a chiedergli di accudirlo invece si Ambra, la fidanzata del figlio che in realtà ha tentato di avvicinarsi ad entrambi i ragazzi. Questo la rende mal vista dal padre che non apprezza la sua presenza.

