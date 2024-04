La Vardera vs Michela Brambilla “Gestisce canile lager”/ Ma Asp “Struttura autorizzata, requisiti rispettati”

Nota per le sue battaglie animaliste, grazie alle quali è diventata un punto di riferimento per chi sostiene i diritti degli animali, Michela Vittoria Brambilla è finita ora al centro di una polemica per una denuncia di Ismaele La Vardera, ex inviato delle Iene ora vicepresidente della commissione antimafia all’Ars, nonché presidente dell’Intergruppo contro i maltrattamenti sugli animali, ed Enrico Rizzi, che invece è commissario del dipartimento tutela animali e lotta e alla zoomafia di Sud chiama Nord. Stando a quanto ricostruito da MowMag, entrambi sostengono che la deputata di Forza Italia e presidente, oltre che fondatrice, di Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) sia referente di un canile lager a Vizzini, gestito dalla sua associazione.

La Vardera e Rizzi, dopo aver raccolto alcune segnalazioni, si sono recati presso tale presunto canile lager e hanno girato un video, pubblicato poi su Instagram, in cui mostrano alcuni cani morti e altri feriti, descrivendone le condizioni. Inoltre, hanno interloquito con una donna che faceva volontariato ogni giorno nel canile, apprendendo che è chiuso da dicembre. «È un rifugio comunale gestito dalla Brambilla. L’orario dovrebbe essere dalle 9 alle 12:00 per gli operatori che vengono a pulire il canile, pagati dal comune con l’assegno civico».

CANILE LAGER? INTERVENGONO IL SINDACO DI VIZZINI E L’ASP

Ma stando a quanto raccolto da La Vardera e Rizzi non ci sarebbe più nessuno a occuparsene. Oltre a interpellare il sindaco di Vizzini, chiedendo un suo intervento, riescono a parlare con la vicedelegata della Leidaa, a cui espongono le segnalazioni sulle condizioni degli animali. Il sindaco di Vizzini ha dapprima spiegato che in realtà quello non è un canile, ma un rifugio, e aggiunto che l’Asp dispone di tutte le autorizzazioni necessarie, anche per effettuare verifiche a livello tecnico e normativo. Infatti, il direttore dell’Asp precisa che la struttura è autorizzata e di ritenere che siano «rispettati i requisiti minimi di benessere».

Peraltro, il fatto che il rifugio sia stato dato in gestione all’associazione guidata da Michela Brambilla, non vuol dire che ne sia lei direttamente responsabile, visto che ci sono centinaia di rifugi gestiti dall’associazione e, quindi, vi è una gerarchia. Caso chiuso? La Vardera ha concluso assicurando che al sindaco verranno fornite le «istruzioni giuste per migliorare questo rifugio», ma ha lanciato anche un appello a Michela Brambilla per avere risposte in merito, alla luce della «illegalità assoluta sotto gli occhi di tutti», per poi passare all’attacco: «Il tuo silenzio è indecente».

