La veglia delle aquile/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 2 agosto 2021)

La veglia delle aquile va in onda su Rete 4 a partire dalle 16.20 di oggi, lunedì 2 agosto. Si tratta di una commedia del 1963 per la regia di Delbert Mann, distribuito da Universal e prodotto da SY Bartlett per Universal International Pictures. Nel cast c’è Rock Hudson, in 37 anni di carriera ha interpretato 54 film ottenendo nel 1957 la candidatura all’Oscar come migliore attore protagonista per – Il gigante – e vinto 4 Golden Globe. L’altro attore è Rod Taylor protagonista del film di Alfred Hitchcock – Gli uccelli – e – Il Gigante – dove ha recitato affianco a James Dean. In 54 anni di carriera ha interpretato 38 film, è apparso in diverse serie televisive quali: – La signora in giallo, Walker Texas Ranger e Falcon Crest -.

La veglia delle aquile, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama de La veglia delle aquile. Jim Caldwell (Rock Hudson) è un colonello dell’aviazione americana, viene chiamato per controllare quello che succede al SAC il comando aereo strategico, in particolare deve occuparsi di verificare se i bombardieri sono nelle condizioni ottimali per entrare in azione in caso di scoppio della terza guerra mondiale. Jim però non riesce a chiudere un occhio e nemmeno a scendere a compromessi e questo atteggiamento lo mette in disputa con gli altri ufficiali e con la moglie che minaccia di lasciarlo.

