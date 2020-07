La veglia delle aquile/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 30 luglio 2020)

La veglia delle aquile va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1963 negli Stati Uniti d’America casa cinematografica Universal International Pictures con la regia di Delbert Mann, il soggetto scritto da Sy Bartlett mentre la sceneggiatura è stata curata da Robert Pirosh. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Jerry Goldsmith con fotografia curata da Russell Harlan e nel cast sono presenti Rock Hudson, Rod Taylor, Mary Peach, Barry Sullivan, Kevin McCarthy, Henry Silva, Leora Dana e Robert Lansing.

La veglia delle aquile, la trama del film

Ecco la trama di La veglia delle aquile. Nel corso degli anni settanta negli Stati Uniti d’America ci sono tanti preparativi nel caso dovesse rendersi necessaria una terza e drammatica guerra mondiale per mantenere la pace nel mondo. Le forze armate costantemente valutano nuove soluzioni e strategie di attacco in maniera tale da poter essere pronte per fronteggiare qualsiasi tipologia di attacco in qualsiasi ambito. Un colonnello pluridecorato che si è sempre ben distinto per le sue straordinarie qualità e soprattutto per il suo senso del dovere, viene richiamato per occuparsi di un importante aspetto riguardante l’aviazione americana. Nello specifico il colonnello dovrà monitorare con estrema attenzione le attività del gruppo strategico per valutare nel dettaglio l’efficacia di alcuni bombardieri che quotidianamente si esercitano duramente sul campo.

Il colonnello ben sapendo quanto sia importante e strategicamente rilevante questo suo compito, è molto fiero e cerca di essere intransigente. Le eccessive responsabilità che sente sulle proprie spalle lo portano a cambiare atteggiamento nei confronti dei propri soldati, ma anche e soprattutto degli altri ufficiali diventando di colpo una persona eccessivamente intransigente e con un carattere molto rude. Questo suo cambiamento di atteggiamento avrà delle ripercussioni nei rapporti con gli altri ufficiali, il che darà avvio ad una sorta di reazione nei suoi confronti anche perché il colonnello esigendo sempre il massimo dai propri uomini, prende anche in considerazione punizioni di vario genere.

Questo suo atteggiamento lo mantiene tale anche per quanto riguarda l’ambito privato tant’è che ben presto verrà allo scontro con la sua adorata moglie portando il loro matrimonio ormai sull’orlo della crisi con tanto di possibile divorzio. Proprio quando tutto sembra essere perduto, il colonnello riesce a capire gli errori commessi e quindi non ritornare sui propri passi salvando sia il rapporto con la moglie che quello con i propri colleghi che oltretutto sono anche i suoi amici.



