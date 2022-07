La veglia delle aquile/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

La veglia delle aquile, film di Rete 4 diretto da Delbert Mann

La veglia delle aquile va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 15 luglio, a partire dalle 16.40. Si tratta di una commedia americana del 1963, distribuito da Universal e prodotto da Sy Bartlett per Universal International Pictures. La regia è di Delbert Mann, vincitore nel 1956 del Premio Oscar come miglior regista per Marty vita di un timido.

Kiss the chef L'albero della vita/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

L’attore principale è Rock Hudson, candidato nel 1957 del Premio Oscar come migliore attore protagonista per Il Gigante, inoltre è stato vincitore di 4 Golden Globe. Il cast è arricchito dalla presenza di: Rod Taylor (Hollis Far), Barry Sullivan (Bill Fowler), Mary Peach (Victoria Caldwell), Kevin McCarthy (Happy Jack Kirby). Il film nel 1964 ha ottenuto una candidatura al Premio Oscar per il miglior montaggio sonoro. Il film uscì nelle sale cinematografiche statunitensi il 21 giugno 1963 con il titolo A Gathering of Eagles.

Ma chi t'ha dato la patente?/ Su Rete 4 il film comico con Franco e Ciccio

La veglia delle aquile, la trama del film

Leggiamo la trama de La veglia delle aquile. John Caldwell interpretato dall’attore Rock Hudson, è uno stimato ed esemplare colonnello dell’aviazione americana, al quale gli viene affidato un compito di grande responsabilità: controllare, coordinare e dirigere le attività dello Strategic Air Command. Il lavoro è abbastanza delicato, difatti Caldwell deve analizzare e giudicare l’operato dei bombardieri B-52 che eseguono delle impegnative esercitazioni sul campo e sono addestrati per entrare in azione qualora dovesse scoppiare la terza guerra mondiale. Per il colonnello, che ha ottenuto durante la sua carriera molti riconoscimenti, è un compito che gli fa onore e decide di assolverlo con stima e rispetto.

La Croce e la Svastica/ Su Rai 3 il documentario storico

Il problema sorge quando Caldwell prende troppo sul serio l’incarico che gli è stato assegnato. Lasciando un po’ tutti sconcertati diventa severo, irascibile, antipatico e intollerante, tanto da farsi odiare da molte persone. Il suo atteggiamento non è gradito ai superiori che si ribellano al suo comportamento poiché non riescono a trovare una giustificazione al suo cambiamento. Anche Vittoria, la moglie del colonnello, si rifiuta di credere che il marito sia cambiato. Lo rimprovera di non essere più lo stesso e gli chiede che fine abbia fatto l’uomo di cui si è innamorata e ha deciso poi di sposare. La donna lo minaccia di lasciarlo se non cambia atteggiamento. Dopo molte incomprensioni e resosi conto che ha esagerato portando all’esasperazione la gente, decide di fare un passo indietro e ritornare suila retta via, riconquistando la stima e la simpatia di colleghi e consorte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA