La vendetta del cowboy/ Su Rete 4 il film con Christian Slater

La vendetta del cowboy verrà trasmesso oggi, 6 febbraio, a partire dalle ore 16,40 su Rete 4. È un film western uscito il 29 maggio 2012, diretto da Terry Miles e prodotto da NGN Productions, Nasser Group North e Riding Films. Il cast è quello che lo caratterizza di più per l’importanza degli attori che ne fanno parte, Christian Slater, che interpreta John Mason, il protagonista, già famoso per Schegge di follia, Robin Hood il principe dei ladri, Poliziotto in blue jeans e Qualcuno da amare, Jill Hennessy, conosciuta per le interpretazioni nelle longeve serie televisive Law and Order – I due volti della giustizia e Crossing Jordan, e il grandissimo Donald Sutherland; Donald Sutherland ha una filmografia di tutto onore che passa da “Il casanova” di Federico Fellini, “JFK – Un caso aperto” di Oliver Stone per arrivare all’Oscar alla carriera nel 2018, grazie ai suoi quarant’anni di carriera ed ai 180 film. Nel 2010 è stato uno dei portatori della bandiera olimpica per i Giochi Invernali di Vancouver.

La vendetta del cowboy, la trama

La vendetta del Cowboy, titolo originale Dawn Rider, è un film western prodotto in Canada che racconta la storia di un uomo pronto a fare di tutto per trovare il responsabile dell’assassinio di suo padre. Wyoming, 1883, John Mason, interpetato da Christian Slaster, torna nella cittadina natale per fare visita a suo padre, sceriffo in carica. Durante una rapina all’ufficio postale lo sceriffo però viene ucciso da una banda criminale a volto coperto che da tempo terrorizza tutti i cittadini, e John Mason, disperato, si mette alla caccia di questi assassini per vendicarsi.

A metà delle ricerche incontra una donna bellissima, Alice, che per un pò lo allontanerà dalla sua missione e che riporterà pace nel suo cuore, nonostante lo allontani dal suo migliore amico, anche lui perdutamente innamorato di Alice. Questo amore sembrerà riuscire a superare tutte le difficoltà finché in città arriverà il fratello della bellissima donna e Mason ritroverà in lui degli atteggiamenti dell’assassino del padre.



