La vendetta della sposa/ Su Rai 2 il film con Ben Gavin

La vendetta della sposa, film di Rai 2 diretto da Robert Malenfant

La vendetta della sposa va in onda oggi, 19 marzo, a partire dalle ore 21.50 su Rai 2. Si tratta di un film drammatico e thriller prodotto nel 2019 negli Stati Uniti d’America dalla Johnson Production Group e diretto da Robert Malenfant.

Nel cast del film troviamo Katie Leclerc nel ruolo di Miya, Hannah Barefoot in quello di Lori, Ben Gavin in quello di Mark e molti altri attori noti soprattutto al piccolo schermo americano non in grado di lasciare il segno ancora in Europa e nel resto del mondo.

La vendetta della sposa, la trama del film: una scelta importante

La vendetta della sposa racconta le vicende che riguardano una donna di nome Miya, alle prese con una scelta importante per la propria vita ma guastata da una serie di eventi nefasti che scuotono la sua vita. La giovane direttrice di un salone di bellezza sta infatti organizzando il grande giorno, ovvero il matrimonio con l’uomo con il quale ha sempre voluto condividere il resto della sua vita. Quando ormai manca veramente poco e gli ultimi dettagli sono pura formalità, riceve un invito particolarmente bizzarro.

Arriva in fatti da parte dell’ex fidanzata del suo futuro marito, la quale la invita proprio al loro matrimonio. Da quel momento la vita della ragazza inizia ad essere condizionata dalla convinzione che la donna stia meditando di porre fine alla sua esistenza. La situazione inizia a precipitare quando percepisce una presenza inquietante, ovvero una ragazza in abito da sposa.

