La vendetta della sposa/ Su Rai 2 il film con Katie Leclerc (oggi, 28 giugno 2019)

La vendetta della sposa va in onda su Rai 2 oggi, venerdì 29 giugno 2019, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2019 nella casa cinematografica della Johnson Productions Group che si è occupata anche della distribuzione. La regia è stata affidata a Robert Malenfant con soggetto e sceneggiatura che portano la firma di Barbara Kymlicka, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Eric Anderson, il montaggio è stato eseguito da Steve Gurevitch e nel cast sono presenti Katie Leclerc, Jeff Schine, Hannah Barefoot, Ben Gavin, Nick Ballard e Charles Christopher.

La vendetta della sposa, la trama del film

Ecco la trama de La vendetta della sposa. Una giovane donna sta per coronare il suo sogno d’amore convolando a nozze con il suo attuale fidanzato. Lei si chiama Mia ed in campo professionale dispone di un attrezzato salone di bellezza che le sta permettendo successo e soprattutto una certa redditività. Tuttavia la sua storia d’amore un momento particolarmente felice sembra essere messo in discussione dalla presenza di una donna particolarmente pericolosa. Nello specifico il suo fidanzato in passato ha avuto una tormentata storia d’amore con questa donna che si è dimostrata particolarmente ossessiva a tal punto che si è arrivati ad una burrascosa fine del rapporto. A quanto pare questo passato sta per far nuovamente capolino nelle vicende affettive dell’uomo con la sua ex che sembra essere disposta a tutto pur di far pagare il dolore sopportato in passato. Mia così si ritrova ad avere una serie di incubi e soprattutto la percezione di essere costantemente seguita da una donna in abito da sposa e armata di coltello che pare disposta addirittura ad ucciderla. Una vicenda che non permette di godere questo periodo particolarmente felice della propria esistenza e che quindi la mette a dura prova soprattutto per quanto riguarda il set control. Non riuscendo a trovare prove necessarie per poter ottenere il supporto degli agenti di polizia ai quali si è rivolta la donna dovrà far ricorso soltanto alle proprie capacità per evitare di poter diventare l’obiettivo di una psicopatica ossessionata da tantissimi anni dalla fine di un rapporto che come detto non è mai stato semplice passionale. Chi c’era dietro la misteriosa figura in abito da sposa con tanto di coltello? Si tratta effettivamente dell’ex fidanzata del suo promesso sposo oppure invece la vicenda riserverà una incredibile sorpresa?

