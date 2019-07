La vendetta della sposa/ Su Rai 3 il film Katie Leclerc (oggi, 12 luglio 2019)

La vendetta della sposa va in onda oggi, venerdì 12 luglio, su Rai 3 ore 21.20. La regia è affida a Robert Malenfant e con Katie Leclerc (che interpreta Miya), Jeff Schine, (Ian il fidanzato di Miya), Hannah Barefoot, (Lory la ex fidanzata di Ian), Ben Gavin (Mark), Charles Christopher (Ryan Candler), Nick Ballard (Derek). Sia il regista che gli attori non hanno lavorato insieme in alcun film prima di questo. Barbara Kymlicka, la sceneggiatrice, ha scritto in forma romanzata la storia del film basandosi su di un fatto realmente accaduto negli Stati Uniti.

La vendetta della sposa, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di La vendetta della sposa. Miya è una ragazza che dalla vita non può chiedere altro; è felicemente fidanzata con Ian, ha un suo salone di bellezza e, soprattutto, lei e Ian si sono decisi a sposarsi dopo un anno di convivenza. La sua vita quindi scorre felice ma il destino è dietro l’angolo: a pochi giorni dalla data prefissata del matrimonio, nella buca delle lettere Miya trova una strana lettera di invito. Questa è stata recapitata dalla ex fidanzata di Ian, Lory, e l’oggetto dell’invito è la partecipazione al matrimonio di Lory proprio con Ian. Pensando che potesse essere uno scherzo di cattivo gusto, Miya straccia l’invito non sapendo che questo gesto sarebbe stato l’inizio di un vero e proprio incubo. Miya sa benissimo che Lory, innamorata follemente di Ian, è stata lasciata proprio un anno prima a pochi giorni dalle nozze, a causa del comportamento ossessivo, estremamente geloso e, soprattutto, dell’instabilità mentale di quest’ultima.

Il giorno dopo questo ritrovamento, Miya comincia ad avere delle strane sensazioni e si sente seguita ed osservata fino a quando non viene realmente perseguitata da una strana figura che le si presenta in forma di apparizione che indossa un candido vestito da sposa velato. Miya, dopo che sono avvenuti una serie di fatti, si convince che quella figura sia Lory che vuole vendicarsi del mancato matrimonio con Ian e questi comincia a credere che Miya stia inventando tutto per qualche motivo a lui sconosciuto, mettendo così in crisi il loro rapporto fino ad arrivare all’annullamento delle nozze. Le visioni continuano mettendo in serio pericolo la stessa razionalità di Miya fino a quando una sera Lori le si materializza davanti armata di un lungo coltello da cucina; Miya chiama il 911 e Ian con cui ha un lungo colloquio pieno di significati.



