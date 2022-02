La venticinquesima ora/ Su Rete 4 il film con Anthony Quinn e Virna Lisi

La venticinquesima ora, film di Rete 4 diretto da Henri Verneuil

La venticinquesima ora va in onda oggi, 23 febbraio, alle ore 16:00 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato al cinema durante l’anno 1967 ed appartiene al genere drammatico. Il regista di questo film risulta essere il maestro Henri Verneuil, il soggetto è stato scritto da Virgil Gheorghiu mentre la sceneggiatura è stata curata da Francois Boyer, Wolf Mankowitz e dallo stesso regista.

All’interno del cast del film ci sono attori molto importanti come Anthony Quinn, Virna Lisi, Gregoire Aslan, Michael Redgrave, Marcel Dalio, Alexander Knox, John Le Mesurier, Serge Reggiani, Robert Beatty e Jean Desailly. Le musiche sono state realizzate da Georges Delerue e Maurice Jarre mentre il montaggio è stato curato da Francoise Bonnot.

La venticinquesima ora, la trama del film

Leggiamo la trama de La venticinquesima ora. Siamo alla fine degli anni trenta, in un piccolo paesino della campagna rumena. Il capitano della polizia Dobresco è invaghito della bella Suzanne e decide di averla tutta per sé. Tuttavia, la donna è sposata e rifiuta con decisione tutte le sue attenzioni.

Infuriato e iracondo, Dobresco decide di far sparire il marito della donna, Johann. Per toglierlo dalla circolazione in modo pulito, Dobresco accusa Johann di essere un ebreo e un pericolo per la società. In questo modo, Johann viene subito spedito in un campo di concentrazione per ebrei. L’uomo si dichiara innocente e dice di non essere ebreo, ma le sue richieste non vengono prese in considerazione.

Il suo fato sembra essere ormai deciso e nulla può cambiare la sua sorte. Qui l’uomo inizialmente si trova a confronto con i pesanti lavori da svolgere nel campo, ma dopo poco tempo accetta il suo destino e la vita sembra essere più facile per lui. Con l’infuriare della guerra comunque, Johann viene mandato in un altro campo di concentramento. Incredibilmente comunque, la sorte sembra essere beffarda con lui. Grazie le sue qualità, l’uomo diventa un collaboratore delle SS e addirittura viene fotografato con indosso un’uniforme nazista.

La guerra comunque avanza, i sovietici invadono la città dove prima Johann abitava e gli alleati liberano il campo. A ogni modo, Johann ora è visto come un nemico e deve rispondere per crimini di guerra che non ha mai commesso. Riuscirà a dimostrare la sua innocenza e ricongiungersi finalmente alla sua famiglia? Ebbene, solo grazie all’aiuto di un valente avvocato Johann riuscirà a raccontare la sua vera storia ed essere ascoltato da innocente.

Il video del trailer “La venticinquesima ora”





