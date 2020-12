La vera storia di Biancaneve, Italia1/ Trama del film con Kristin Kreuk in onda oggi

La vera storia di Biancaneve, Kristin Kreuk nel cast del film in onda oggi, 27 dicembre, su Italia1

Altro giorno in lockdown e altro giorno davanti alla tv e per questo Italia1 propone un’altra carrellata di film nel pomeriggio a cominciare da La vera storia di Biancaneve, un film di ormai dieci anni fa, spirato alla celebre fiaba scritta dai fratelli Grimm raccontando di oscuri sortilegi, straordinari voli di fantasia, romanticismo e incantesimi in una versione magica e spettacolare. Siamo sicuri che grandi e piccoli apprezzeranno lo sforzo della rete giovane di casa Mediaset e seguiranno il film che riuscirà a tenere insieme piccoli e grandi all’insegna della magia ma, soprattutto, grazie ad un volto molto amato dagli amanti delle serie tv, Kristin Kreuk. Sarà l’amata Lana Lang di Smallville la protagonista del film in onda oggi proprio nei panni di Biancaneve.

A lei si uniranno anche Miranda Richardson in quelli di Regina Elspeth, Tom Irwin in quelli di Re John, Vera Farmiga in quelli di Josephine, Clancy Brown nei panni del Concessore dei Sogni, Tyron Leitso sarà il Principe Alfred e José Zúñiga presterà il volto ad Hector, il Cacciatore.

La vera storia di Biancaneve, trama del film in onda oggi

La vera storia di Biancaneve è il film in onda oggi a partire dalle 13.46 su Italia1 mentre la trama è quella di sempre, almeno in linea generale. Josephine muore dando alla luce la bella Biancaneve, con la pelle bianca come la neve, le labbra rosse come il sangue e i capelli neri come l’ebano, la chiamano Biancaneve, e il marito John rimane da solo con la piccola. In inverno fatica a trovare cibo per sua figlia, alla fine crolla e versa una lacrima su un lago ghiacciato, che libera una creatura nota come Green-Eyed One che per ringraziarlo esaudirà i suoi desideri a cominciare dal trovare del latte per sua figlia. John prova a chiedergli di portare indietro sua moglie ma lui non può resuscitare i morti ma può regalarle una regina, Elspeth, la sua orrenda sorella magica.

Proprio per sostenerle le offre uno specchio magico che le permette di vedere gli altri non visti e di ingannare John ma con il passare del tempo è proprio la sua ossessione per la bellezza che la spinge oltre quando il principe Alfred arriva nel regno e si innamora di Biancaneve che risulta poi essere più bella di lei, almeno nei suoi specchi. La donna a quel punto ordina a un cacciatore, Hector, di portare Biancaneve nella foresta e ucciderla, e poi tornare con il cuore di Biancaneve ma lui torna con quello di un cinghiale. Quando scopre la verità, Elspeth uccide il cacciatore, imprigiona John negli specchietti e soffoca Biancaneve con un nastro incantato ma non sa che a salvarla ci penseranno i sette nani.

