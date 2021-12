La vera storia di Biancaneve/ Su Italia 1 il film con Miranda Richardson

La vera storia di Biancaneve, film di Italia 1 è una rivisitazione della favola dei fratelli Grimm

La vera storia di Biancaneve va in onda su Italia 1 oggi, 28 dicembre 2021, a partire dalle ore 14,30. Si tratta di una rivisitazione della favola dei fratelli Grimm vista con gli occhi della perfida Regina Elspeth, la Regina cattiva, ruolo affidato dalla produzione a Miranda Richardson, due volte candidata all’Oscar e diverse ai BAFTA.

Al suo fianco anche Vera Farmiga, ottima interprete in cast tra i quali ricordiamo ‘The Departed – Il bene e il male, diretta da Martin Scorse al fianco di Jack Nicholson e Leonardo DiCaprio, oppure in ‘Tra le nuvole (Up in the Air)’ assieme a George Cloney, film che la portò alla nomination come Miglior attrice non protagonista agli Oscar.

La vera storia di Biancaneve, la trama del film: il desiderio di un erede

E ora passiamo alla trama de La vera storia di Biancaneve. Il Re e la Regina John e Josephine desiderano tanto avere una erede, e nasce proprio il sogno della loro vita: Biancaneve, un’adorabile bimba che porta tanto amore nel loro Regno. Tutto procede bene per un po’ sino al momento della morte della Regina e del successivo matrimonio del monarca con la perfida Elspeth, strega sorella del Concessore dei sogni, una figura che il Re conobbe su un lago ghiacciato, piangendo la morte della moglie e il periodo di stenti nel quale si trovava. Il Re con le sue lacrime svegliò lo spirito del Lago, il Concessore che gli chiese di esprimere tre desideri: il primo fu quello di avere latte per la bimba, il secondo di avere un nuovo regno, il terzo quello di dare una mamma a Biancaneve e una moglie per lui, che sarà proprio la perfida sorella strega Elspeth, la fonte di tutti i problemi della più bella del Reame.

