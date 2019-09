La verità sul caso Harry Quebert 2 si farà?/ Polemica sul finale di stagione

Si farà La verità sul caso Harry Quebert 2? Difficile dirlo, ma di certo la serie con protagonista Patrick Dempsey ha riscosso successo un po’ ovunque. C’è però da dire che in Italia è scoppiata una vera e propria polemica. Visti i buoni risultati delle prime puntate infatti non si capisce come mai alle ultime due puntate siano state regalate le serate di ieri ed oggi. Si pensa infatti che il finale di stagione avrebbe meritato maggiore attenzione e la possibilità di creare un po’ di attesa nel pubblico, che in questi casi gradisce molto veder passare del tempo tra una serata e l’altra. Con l’inizio della nuova stagione televisiva però si vogliono chiudere tutti i programmi, lasciando spazio al ritorno dei classici dell’autunno. Sarà stata in questo caso la scelta giusta?

La verità sul caso Harry Quebert 2 si farà? Non ci sono notizie

Al momento non ci sono notizie su La verità sul caso Harry Quebert 2 anche se viene da pensare che difficilmente si andrà avanti. La miniserie ha riscosso un grande successo, ma è stata ideata per essere autoconclusiva e non sarà facile aprire una seconda stagione. A meno che non si voglia trasformare il protagonista in un uomo del mistero, pronto a fuggire da situazioni pericolose e che potrebbero però fare fatica a stare in piedi. Dal canto suo poi non si sa se Patrick Dempsey abbia la voglia di relegare il suo volto a un nuovo personaggio, dopo essersi scrollato di dosso dopo anni quello di Derek Shepherd che ha interpretato per undici stagioni. Sul web tutto tace anche se c’è chi vorrebbe andare avanti con la serie.

