La verità sul caso Harry Quebert/ Anticipazioni 10 settembre: tutti i segreti di Nola

LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, martedì 10 settembre 2019, andranno in onda tre nuovi episodi de La verità sul caso di Harry Quebert, in prima tv per le reti in chiaro. Saranno il quinto, il sesto e il settimo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Harry (Patrick Dempsey) accetta di assistere all’esibizione canora di Nola (Kristine Froseth) e ne rimane profondamente colpito. Decide di andarsene via in fretta, si ubriaca e la ragazza lo ritrova in spiaggia. Nel presente, Harry rivela che la paura per l’attrazione per Nola lo ha spinto poi verso Jenny (Tessa Mossey). La madre approva e preme perchè si frequentino, riuscendo a farlo entrare nella vita della figlia. Un sabato, Nola però lo convince ad andare a fare un picnic insieme, non sapendo che Jenny lo sta aspettando a casa. La allontana ancora e ritorna da Jenny, che invita ad andare fuori per il 4 luglio. A Nola racconta una scusa. Nel presente, Jenny (Victoria Clark) riferisce a Marcus (Ben Schnetzer) di essere sicura dell’innocenza di Harry. Di fronte alla possibilità di essere incriminato, Harry rivela all’avvocato di aver ricevuto delle minacce anonime in seguito alla scomparsa di Nola. Nel passato, Nancy (Conner Dwelly) scopre che la madre di Nola la picchia spesso. Quell’estate, la ragazza le parla anche di una relazione con l’uomo più ricco del Maine, che invia sempre il suo autista a prelevarla.

Nel presente, Marcus riferisce a Gahalowood (Damon Wayans Jr.) che cosa ha scoperto su Elijah Stern (Colm Feore) e che Nola non ha mai visto Harry la notte in cui sarebbero dovuti partire insieme. Nel passato, la madre di Nola la picchia e il padre decide di rinchiudersi in garage per non sentire. Nei giorni successivi, Nola scopre che Harry sta frequentando Jenny e decide di scrivergli la sua prima lettera. Dopo averli visti insieme al cinema, la ragazza dà uno schiaffo allo scrittore. Quella sera, Harry lascia Jenny e tiene lontana Nola, che a causa del suo silenzio tenta il suicidio. Harry decide quindi di andarla a trovare e salta la festa con i genitori di Jenny, pronti ad annunciare il fidanzamento della ragazza e di Harry. La madre però preferisce dare scandalo e dice a tutti che il marito ha il cancro. Tamara (Virginia Madsen) scopre poi a casa di Harry una delle lettere in cui dichiara il suo amore alla ragazza e lo porta via con sè. Riferisce tutto allo Sceriffo, ma il biglietto in seguito scompare. Nel presente, Marcus incontra Stern e con una scusa di allontana in una delle stanze, dove trova un dipinto di Nola.

LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT, ANTICIPAZIONI DEL 10 SETTEMBRE 2019

EPISODIO 5 – Su consiglio del detective, Marcus chiede a Harry se fosse a conoscenza di una relazione fra Nola e l’autista di Stern. Invia poi una parte del suo manoscritto all’editore con la richiesta di non diffonderlo. Nel passato, Harry continua a vedere Nola in ospedale e durante una serata solidale conosce Stern. Quando il suo segreto rischia di essere rivelato, Harry annuncia a Nola la volontà di lasciare il paese, nascondendole i problemi economici.

EPISODIO 6 – Il detective e Marcus si presentano a casa dell’ex capo della Polizia, un uomo malato ormai alla deriva. Scoprono così che anni prima non ha preso in considerazione le rivelazioni di Tamara per via di un incontro inappropriato con Nola. Nel passato, l’autista di Stern aggredisce involontariamente Jenny e inizia a sorvegliare la casa di Harry da lontano. Nel presente, il detective convoca Stern per scoprire qualcosa di più sul suo ex autista, svanito nel nulla tempo dopo la scomparsa di Nola.

EPISODIO 7 – Harry viene rilasciato per mancanza di prove e qualcuno decide di bruciare la sua villa al mare. Assieme al detective, il giovane scrittore incontra la sorella di Luther e scopre che il ragazzo era rimasto sfigurato da giovane per via di un brutale pestaggio. Dopo essersi rinchiuso in se stesso, verrà convinto da Stern a lavorare al suo servizio. Harry intanto decide di tagliare fuori Marcus. Nel passato, Luther vede per la prima volta Nola e ne rimane affascinato: convince Stern a permettergli di farle dei ritratti.



